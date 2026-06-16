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17 जून से नहीं बंद होगी जलापूर्ति: सरकार ने मानी ठेकेदारों की मांग, रुके बिलों का होगा भुगतान

जयपुर: राजस्थान में 17 जून से पेयजल आपूर्ति ठप होने का संकट फिलहाल टल गया है. जलदाय विभाग के ठेकेदारों ने लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं करने के विरोध में जलापूर्ति बंद करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदारों से वार्ता की. मंगलवार को सचिवालय में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि ठेकेदारों की मांगें मान ली गई हैं और प्रदेश में पेयजल आपूर्ति पहले की तरह सुचारू रहेगी.

मंत्री ने माना कि ठेकेदारों के बिल लंबे समय से रुके थे, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. कई ठेकेदार पेयजल संचालन, रखरखाव और पाइपलाइन मरम्मत का काम कर रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं मिला. सरकार ने अब चरणबद्ध तरीके से बकाया जारी करने के निर्देश दिए हैं. चौधरी ने कहा कि गर्मी में आमजन को पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और सभी शहरों-गांवों में निर्बाध जल वितरण जारी रहेगा.

मंत्री चौधरी ने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने सभी संबंधित ठेकेदारों से बातचीत कर ली है और स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की ओर से उठाई गई मांगों को विभाग ने गंभीरता से लिया गया है और सरकार ने उनके भुगतान संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया है. मंत्री ने स्वीकार किया कि ठेकेदारों की समस्याएं वास्तविक थीं और उनके भुगतान लंबित चल रहे थे.

उन्होंने कहा कि कई ठेकेदार लंबे समय से पेयजल आपूर्ति, रखरखाव और संचालन से जुड़े कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन भुगतान समय पर नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक दबाव की स्थिति बन रही थी. इसी वजह से ठेकेदारों की ओर से काम प्रभावित करने की चेतावनी सामने आई थी. चौधरी ने कहा कि सरकार इस विषय को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो.