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17 जून से नहीं बंद होगी जलापूर्ति: सरकार ने मानी ठेकेदारों की मांग, रुके बिलों का होगा भुगतान

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने स्वीकार किया कि ठेकेदारों की समस्याएं वास्तविक थीं और उनके भुगतान लंबित चल रहे थे.

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जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 6:58 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में 17 जून से पेयजल आपूर्ति ठप होने का संकट फिलहाल टल गया है. जलदाय विभाग के ठेकेदारों ने लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं करने के विरोध में जलापूर्ति बंद करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदारों से वार्ता की. मंगलवार को सचिवालय में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि ठेकेदारों की मांगें मान ली गई हैं और प्रदेश में पेयजल आपूर्ति पहले की तरह सुचारू रहेगी.

मंत्री ने माना कि ठेकेदारों के बिल लंबे समय से रुके थे, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. कई ठेकेदार पेयजल संचालन, रखरखाव और पाइपलाइन मरम्मत का काम कर रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं मिला. सरकार ने अब चरणबद्ध तरीके से बकाया जारी करने के निर्देश दिए हैं. चौधरी ने कहा कि गर्मी में आमजन को पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और सभी शहरों-गांवों में निर्बाध जल वितरण जारी रहेगा.

मंत्री चौधरी ने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने सभी संबंधित ठेकेदारों से बातचीत कर ली है और स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की ओर से उठाई गई मांगों को विभाग ने गंभीरता से लिया गया है और सरकार ने उनके भुगतान संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया है. मंत्री ने स्वीकार किया कि ठेकेदारों की समस्याएं वास्तविक थीं और उनके भुगतान लंबित चल रहे थे.

उन्होंने कहा कि कई ठेकेदार लंबे समय से पेयजल आपूर्ति, रखरखाव और संचालन से जुड़े कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन भुगतान समय पर नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक दबाव की स्थिति बन रही थी. इसी वजह से ठेकेदारों की ओर से काम प्रभावित करने की चेतावनी सामने आई थी. चौधरी ने कहा कि सरकार इस विषय को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो.

पढ़ें: पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन की चेतावनी, 17 जून से पानी सप्लाई करेंगे बंद

भुगतान नहीं मिलने से परेशान: मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर हाल में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है. गर्मी के मौसम और कई क्षेत्रों में बढ़ती जल आवश्यकता को देखते हुए विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. जलदाय विभाग और ठेकेदारों के बीच बनी सहमति के बाद अब 17 जून से प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति बाधित होने की आशंका समाप्त हो गई है. उनका कहना है कि सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह जल वितरण व्यवस्था जारी रहेगी और नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

यह था मामला: ठेकेदारों की मुख्य मांग जलदाय विभाग की ओर से लंबे समय से लंबित भुगतान जारी करने को लेकर थी. ठेकेदारों का कहना था कि वे पेयजल आपूर्ति, संचालन, रखरखाव, पाइपलाइन मरम्मत, जल वितरण और अन्य विभागीय कार्य लगातार कर रहे हैं, लेकिन कई कार्यों के भुगतान समय पर नहीं होने से आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

ठेकेदारों की प्रमुख मांगें:

  • रुके हुए बिलों और भुगतान का जल्द निपटारा किया जाए.
  • कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए.
  • जलापूर्ति संचालन और रखरखाव से जुड़े ठेकों के भुगतान में देरी समाप्त की जाए.
  • भविष्य में भुगतान का नियमित तंत्र बनाया जाए ताकि कार्य प्रभावित न हों.

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