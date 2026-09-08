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जैसलमेर में आस्था के साथ मनाया जा रहा बछ बारस पर्व, संतान की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने पूजा कर निभाई परंपरा

बछ बारस का पर्व राजस्थान की लोक परंपराओं और धार्मिक आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है. बुजुर्गों के अनुसार इस दिन मुख्य रूप से महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं. विशेष रूप से ऐसी गाय की पूजा की जाती है, जिसका बछड़ा हो. मान्यता है कि गाय और बछड़े की पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में खुशहाली आती है.

जैसलमेर: आज पूरे जिले में बछ बारस की धूम है. सुबह से शुरू हुआ पूजा-अर्चना का सिलसिला दिनभर जारी रहेगा और महिलाएं श्रद्धा एवं उत्साह के साथ इस पर्व को मनाकर अपनी पारिवारिक खुशहाली और संतानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगी. सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गाय और बछड़े की पूजा-अर्चना करती नजर आईं. घरों में भी पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की गईं और महिलाओं ने विधि-विधान के साथ बछ बारस की पूजा कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और बच्चों की मंगलकामना की.

बछ बारस के पर्व की सबसे खास बात इस दिन रखा जाने वाला खान-पान का विशेष नियम है. पर्व की परंपरा के अनुसार महिलाएं पूरे दिन गाय के दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करती हैं. इसके साथ ही गेहूं और लोहे से काटी गई वस्तुओं के उपयोग से भी परहेज किया जाता है. महिलाएं इस दिन बाजरे की रोटी सहित पारंपरिक खाद्य सामग्री का सेवन करती हैं. कई महिलाएं भैंस या बकरी के दूध का उपयोग करती हैं, वहीं अंकुरित धान से तैयार किए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन भी पर्व के खान-पान का हिस्सा रहते हैं.

सुबह करीब पांच बजे से ही जैसलमेर शहर के कई गली-मोहल्लों में बछ बारस की रौनक दिखाई देने लगी. महिलाएं अपने घरों से निकलकर गाय और बछड़े के पास पहुंचीं और उन्हें स्नान करवाकर तिलक, रोली और अन्य पूजन सामग्री से पूजा की. इसके बाद महिलाओं ने गाय और बछड़े की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया और परिवार की खुशहाली की कामना की.

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पर्व के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कई जगह महिलाएं समूह में एकत्रित होकर पूजा-अर्चना करती नजर आईं. पूजा के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों और लोक मान्यताओं का पालन किया गया. बुजुर्ग महिलाओं ने नई पीढ़ी की महिलाओं को भी बछ बारस से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं की जानकारी दी. बछ बारस के दिन समय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. मान्यता के अनुसार शाम को गायों के वापस आने से पहले महिलाओं को भोजन कर लेना होता है. यही वजह है कि महिलाएं दिनभर पर्व की पूजा-पद्धति और खान-पान की परंपराओं का पालन करते हुए नजर आती हैं.