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यूपी में हाईवे पर गोवंश मिले तो नपेंगे सीवीओ, 10 नवंबर को प्रदेश की सभी गौशालाओं में धूमधाम से मनेगी गोवर्धन पूजा

मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर निराश्रित गोवंश मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले में हाईवे पर गोवंश घूमते हुए पाया गया तो संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को गोवंश के संरक्षण के साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

शुक्रवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी अधिकारी नियमित निगरानी करें. इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए कि 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.