यूपी में हाईवे पर गोवंश मिले तो नपेंगे सीवीओ, 10 नवंबर को प्रदेश की सभी गौशालाओं में धूमधाम से मनेगी गोवर्धन पूजा
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:10 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर निराश्रित गोवंश मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले में हाईवे पर गोवंश घूमते हुए पाया गया तो संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को गोवंश के संरक्षण के साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
शुक्रवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी अधिकारी नियमित निगरानी करें. इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए कि 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.
इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए. गौशालाओं में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के साथ गोवंश की देखभाल, सेवा और उनके लिए गुड़ एवं हरे चारे की व्यवस्था की जाए. इन आयोजनों की निगरानी मंडलीय अपर निदेशक और संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी करेंगे. उन्होंने प्रदेश में दुग्ध समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज करने को कहा. उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों के माध्यम से उत्पादकों को संगठित बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
धर्मपाल सिंह ने पराग ब्रांड के उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर आम लोगों को पराग के शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए विपणन और आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए. बैठक में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिकारियों को मंत्री के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा.
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