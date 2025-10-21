ETV Bharat / state

मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा; दूध-दही और शहद से हुआ अभिषेक, जानिए क्या है मान्यता?

द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने दी जानकारी.

द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा
द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा (Photo credit: temple administration)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 8:54 PM IST

मथुरा : जिले के पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर द्वारकाधीश में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मंदिर प्रांगण में झांझ मंजीरे के साथ अन्नकूट का पर्व मनाया गया है. मंदिर प्रांगण में गाय के गोबर की प्रतिमा से गोवर्धन महाराज बनाए गए. दूध-दही और शहद के साथ अभिषेक करने के बाद मंदिर प्रांगण के सेवायत और श्रद्धालुओं ने गोवर्धन की पूजा की. दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ब्रज में की जाती है, लेकिन भद्रा लग जाने के कारण द्वारकाधीश मंदिर को छोड़कर सभी जगह गोवर्धन पूजा बुधवार को पूजी जाएगी.

मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा (Video credit: temple administration)


द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर द्वारकाधीश में जिस दिन दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उस दिन गाय को आमंत्रण किया जाता है. मंगलवार सुबह 10 बजे गोवर्धन पूजा मंदिर प्रांगण में प्रारंभ हुई. गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन का प्रतीक है. गोवर्धन पूजा द्वापर युग में इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने इंद्र के घमंड को तोड़ा और गिर्राज पर्वत उठाकर अपने बृजवासियों की रक्षा की. उसी दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई और गोवर्धन पर्वत को अनेक प्रकार के व्यंजन 56 भोग अन्नकूट के रूप में बनकर भोजन का भोग लगाया जाता है.

भगवान श्री कृष्ण की नगरी के साथ पूरे ब्रज में ठाकुर जी की बाल स्वरूप में पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर जी ने बाल स्वरूप में ब्रिज में वास किया था और अपनी लीलाएं ब्रज में की थीं. ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी बाल स्वरूप में विराजमान हैं और पूजा भी बाल स्वरूप की होती है, इसलिए उनको लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है.

यह भी पढ़ें : मथुरा में गूंजा 'नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की', गोरखपुर में सीएम योगी ने बाल कृष्ण को गोद में उठाया

