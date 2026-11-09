उदयपुर में गोबर से बना 12 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत, ऊपर से निकाली गईं गायें, 40 साल से चली आ रही है परंपरा
मान्यता के अनुसार, गायों को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत के ऊपर से निकालने से उन्हें रोग नहीं होते और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है.
Published : November 9, 2026 at 3:53 PM IST
उदयपुर: बड़गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गोवर्धन पूजा पारंपरिक रीति-रिवाजों और उत्साह के साथ मनाई गई. इस दौरान यहां वर्षों पुरानी एक अनूठी परंपरा निभाई गई, जिसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों और कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में रहने वाले परिवारों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी.गौशाला के मुख्य द्वार पर गोबर से करीब 12 फीट ऊंचा विशाल गोवर्धन पर्वत बनाया गया. विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती के बाद गौशाला का गेट खोला गया.
भक्ति और उल्लास से गूंजा परिसर:उदयपुर नगर निगम के पार्षद प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया- गेट खुलते ही पटाखों की आवाज के बीच गायें तेजी से बाहर की ओर दौड़ीं और गोबर से बने विशाल गोवर्धन पर्वत को पार किया. इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए लोग सुबह से ही परिसर में जुटने लगे थे. महिलाओं और ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर पूजा में भाग लिया. गोवर्धन पर्वत के सामने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. महिलाओं ने आरती उतारी और बच्चों ने गोवर्धन पूजा के पारंपरिक गीत गाए. पूरे परिसर में भक्ति और उल्लास का माहौल नजर आया.
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गायों को रोगों से बचाने की है मान्यता: स्थानीय मान्यता के अनुसार, गायों को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत के ऊपर से निकालने से उन्हें रोग नहीं होते और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है. इसी आस्था के चलते हर साल इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है. पूजा के बाद गौशाला में गौक्रीड़ा का आयोजन भी हुआ. इसमें ग्वालों और ग्रामीणों ने गायों के साथ पारंपरिक खेलों में हिस्सा लिया.
40 साल से निभाई जा रही है यह परंपरा: पार्षद प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले करीब 40 वर्षों से गोवर्धन पूजा के अवसर पर यह परंपरा निभाई जा रही है. इस आयोजन का उद्देश्य गौवंश की सुख-समृद्धि के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देना भी है. आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक सहित सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ शामिल हुए. धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और गौसेवा से जुड़े इस आयोजन ने एक बार फिर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया.
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