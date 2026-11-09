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उदयपुर में गोबर से बना 12 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत, ऊपर से निकाली गईं गायें, 40 साल से चली आ रही है परंपरा

गोवर्धन पूजा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाई गई ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: बड़गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गोवर्धन पूजा पारंपरिक रीति-रिवाजों और उत्साह के साथ मनाई गई. इस दौरान यहां वर्षों पुरानी एक अनूठी परंपरा निभाई गई, जिसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों और कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में रहने वाले परिवारों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी.गौशाला के मुख्य द्वार पर गोबर से करीब 12 फीट ऊंचा विशाल गोवर्धन पर्वत बनाया गया. विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती के बाद गौशाला का गेट खोला गया.