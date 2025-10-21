ETV Bharat / state

गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2025: 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण को लगेंगे 56 भोग

गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान कृष्ण और गाय की पूजा की जाती है.

Govardhan Puja 2025
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 3:13 PM IST

3 Min Read
रायपुर: दीपावली के त्योहार के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है. इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा. गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. गोवर्धन पूजा एक तरह से प्रकृति का उत्सव है. इस दिन लोग गाय को पूजते हैं. बाल ग्वाल गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं. इसलिए इस पर्व का एक और नाम अन्नकूट पूजा भी है. इस पर्व में भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग और अन्नकूट बनाकर उन्हें अर्पित किए जाते हैं. पौराणिक मान्यता अनुसार यह पूजा ब्रज से शुरू हुई है. गोवर्धन पूजा मथुरा वृंदावन के अलावा गुजरात और राजस्थान में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.

गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2025: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का मुहूर्त प्रतिपदा रात्रि 8:18 तक है. 22 अक्टूबर की सुबह गोवर्धन पूजा 6:26 से रात्रि 8:42 तक और शाम के समय 3:29 से 5:44 तक गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा. हमारे यहां गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष की कार्तिक महीने के प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. इस बार प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगी.

भगवान कृष्ण की होती है पूजा: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी बताते हैं कि गोवर्धन पूजा असल में भगवान कृष्ण के सामाजिक परिवर्तनों में से एक पूजा मानी जाती है. भगवान कृष्ण की पूजा के पहले ग्वाल बाल इंद्र की पूजा किया करते थे. यह मानकर कि कृषकों के लिए बारिश और बारिश के लिए इंद्र देवता जिम्मेदार है. इसलिए सभी कृषक और ग्वाल-बाल मिल करके इंद्र की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे. लेकिन भगवान कृष्ण ने एक नई परंपरा की शुरुआत की जो किसानों के पेड़ पौधे गाय बछड़े या ग्वाल बाल हैं या पहाड़ है यह महत्वपूर्ण है.

भगवान कृष्ण को लेगेंगे 56 भोग (ETV Bharat)

सनातन में कृषकों को सम्मानपूर्वक नाम देना कृष्ण के हिस्से में आया. इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की गाय बछड़ों की पूजा की पेड़ों की पूजा की यह सब कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की गई. तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा बनी हुई है: पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद

जानिए क्यों नाराज हो गए थे देवराज इंद्र: गांव वालों से नाराज होकर इंद्र देवता ने खूब बारिश की ऐसे में भगवान कृष्ण और बाल ग्वाल ने मिलकर गोवर्धन पर्वत को निराहार और निर्जला रहकर अपनी उंगली पर 7 दिनों तक उठाए रखा. जिससे इंद्र के द्वारा बरसाए गए बारिश से बचा जा सके. भगवान कृष्ण के इस प्रयास से इंद्र देवता का अहंकार टूट गया. उसके बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई. भगवान कृष्ण एक दिन में 8 प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे. उस लिहाज से 7 दिनों में ग्वाल वालों ने मिलकर भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किया था.

