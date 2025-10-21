ETV Bharat / state

गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2025: 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण को लगेंगे 56 भोग

रायपुर: दीपावली के त्योहार के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है. इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा. गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. गोवर्धन पूजा एक तरह से प्रकृति का उत्सव है. इस दिन लोग गाय को पूजते हैं. बाल ग्वाल गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं. इसलिए इस पर्व का एक और नाम अन्नकूट पूजा भी है. इस पर्व में भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग और अन्नकूट बनाकर उन्हें अर्पित किए जाते हैं. पौराणिक मान्यता अनुसार यह पूजा ब्रज से शुरू हुई है. गोवर्धन पूजा मथुरा वृंदावन के अलावा गुजरात और राजस्थान में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.



गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2025: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का मुहूर्त प्रतिपदा रात्रि 8:18 तक है. 22 अक्टूबर की सुबह गोवर्धन पूजा 6:26 से रात्रि 8:42 तक और शाम के समय 3:29 से 5:44 तक गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा. हमारे यहां गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष की कार्तिक महीने के प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. इस बार प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगी.



भगवान कृष्ण की होती है पूजा: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी बताते हैं कि गोवर्धन पूजा असल में भगवान कृष्ण के सामाजिक परिवर्तनों में से एक पूजा मानी जाती है. भगवान कृष्ण की पूजा के पहले ग्वाल बाल इंद्र की पूजा किया करते थे. यह मानकर कि कृषकों के लिए बारिश और बारिश के लिए इंद्र देवता जिम्मेदार है. इसलिए सभी कृषक और ग्वाल-बाल मिल करके इंद्र की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे. लेकिन भगवान कृष्ण ने एक नई परंपरा की शुरुआत की जो किसानों के पेड़ पौधे गाय बछड़े या ग्वाल बाल हैं या पहाड़ है यह महत्वपूर्ण है.