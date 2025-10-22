ETV Bharat / state

गोवर्धन पूजा पर फ्री में दूध, अंबाला में बांटा गया हजारों लीटर मिल्क

अंबाला: गोवर्धन पूजा के मौके पर आज अंबाला छावनी की ग्वाल मंडी में परंपरा के अनुसार इस बार भी हजारों लीटर दूध लोगों को मुफ्त बांटा गया. सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस भव्य आयोजन में सबसे पहले भगवान गोवर्धन की पूजा की गई, इसके बाद ग्वाला समाज की ओर से श्रद्धालुओं को दूध वितरित किया गया.

गायों को सजाकर होती है पूजा: हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर गायों को नहलाया जाता है, उन्हें रंगा जाता है और विशेष रूप से सजाया जाता है. फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा की जाती है. ग्वालों का मानना है कि गायें और गोवर्धन पर्वत भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े हुए हैं और उनकी सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है.

अंबाला में बांटा गया हजारों लीटर दूध (Etv Bharat)

प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा: स्थानीय ग्वालों ने बताया कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी. कहा जाता है कि एक बार भगवान को मारने एक राक्षस सूअर आया था, तब गाय माता ने उनकी रक्षा की थी. तभी से ग्वाल समाज हर साल दिवाली की शाम और गोवर्धन पूजा की सुबह का दूध लोगों में मुफ्त में बांटता है.