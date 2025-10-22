ETV Bharat / state

गोवर्धन पूजा पर फ्री में दूध, अंबाला में बांटा गया हजारों लीटर मिल्क

अंबाला में गोवर्धन पूजा के मौके पर फ्री में हजारों लीटर दूध बांटा गया.

AMBALA GOVARDHAN PUJA
गोवर्धन पूजा पर फ्री में दूध (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 4:42 PM IST

अंबाला: गोवर्धन पूजा के मौके पर आज अंबाला छावनी की ग्वाल मंडी में परंपरा के अनुसार इस बार भी हजारों लीटर दूध लोगों को मुफ्त बांटा गया. सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस भव्य आयोजन में सबसे पहले भगवान गोवर्धन की पूजा की गई, इसके बाद ग्वाला समाज की ओर से श्रद्धालुओं को दूध वितरित किया गया.

गायों को सजाकर होती है पूजा: हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर गायों को नहलाया जाता है, उन्हें रंगा जाता है और विशेष रूप से सजाया जाता है. फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा की जाती है. ग्वालों का मानना है कि गायें और गोवर्धन पर्वत भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े हुए हैं और उनकी सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है.

अंबाला में बांटा गया हजारों लीटर दूध (Etv Bharat)

प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा: स्थानीय ग्वालों ने बताया कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी. कहा जाता है कि एक बार भगवान को मारने एक राक्षस सूअर आया था, तब गाय माता ने उनकी रक्षा की थी. तभी से ग्वाल समाज हर साल दिवाली की शाम और गोवर्धन पूजा की सुबह का दूध लोगों में मुफ्त में बांटता है.

हजारों लोगों में बांटा गया दूध: इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग ग्वाल मंडी पहुंचे और भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की. श्रद्धालुओं को ग्वालों द्वारा वितरित किया गया और दूध प्रसाद रूप में ग्रहण किया गया. आयोजन में लोगों ने गायों को सजते-संवरते देखा और पूजा में भाग लिया.

ग्वाल समाज का संकल्प: ग्वाल मंडी के ग्वालों ने बताया कि यह परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही है और वे आने वाले वर्षों में भी इसे इसी श्रद्धा और सेवा भाव से निभाते रहेंगे.

बता दें कि अंबाला में गोवर्धन पूजा का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक समरसता और सेवा भावना का भी प्रतीक बन चुका है.

Last Updated : October 22, 2025 at 4:42 PM IST

