ETV Bharat / state

धूमधाम से संपन्न हुई गोवर्धन पूजा, देहरादून का पुंडीर परिवार निराश्रित गोवंश की करता है देखभाल

देहरादून: राजधानी के जीएमएस रोड निवासी पुंडीर परिवार कई सालों से बिना दूध देने वाली गाय को भी संरक्षण दे रहे हैं. यह परिवार गाय की सेवा करने को अपना कर्तव्य तो मानता ही है, लेकिन दुधारू गायों से निकले दूध को आर्थिक लाभ के लिए बेचना भी पसंद नहीं करता है. सभी गायों से निकले दूध को रोजाना अपने कर्मचारियों को निशुल्क वितरित कर दिया जाता है.

धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा: आज उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा पर्व धूमधाम से मनाया गया. राजधानी देहरादून में एक परिवार ऐसा भी है जो निस्वार्थ भाव से गोवंश की देखरेख और सेवा करता है. इस परिवार का गो प्रेम देखते ही बनता है. बीते कई सालों से इस परिवार ने गायों के रहने के लिए अपने आवास में साफ़ सुथरी व्यवस्था की है. उनके भोजन से लेकर स्वास्थ्य का ध्यान भी यह परिवार लगातार रखता आ रहा है. यह परिवार कई सालों से दूध नहीं देने वाली गायों को भी संरक्षण देता आ रहा है.

गायों की सेवा करता है पुंडीर परिवार: मंगलवार 21 अक्टूबर को लोगों ने गोवंश की पूजा करके देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की. दूसरी तरफ पुंडीर परिवार ऐसी गायों की पूजा कर रहा है, जो दूध देने में भी अब सक्षम नहीं हैं. अक्सर दूध नहीं देने वाली गाय को लोग छोड़ या बेच देते हैं, क्योंकि गाय फायदेमंद सौदा नहीं रहती है. लेकिन जीएमएस रोड के रहने वाले जोगेंद्र पुंडीर का कहना है कि गाय की पूजा करना एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि गो सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना है. उन्होंने बताया कि-

दूध नहीं देने वाली गाय का भी सम्मान: गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है और इस पर्व का उद्देश्य समाज में सेवा सह अस्तित्व और संतुलन की भावना को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि उनकी गोशालाओं में ऐसी कई गायें हैं, जिन्होंने दूध देना छोड़ दिया है. चाहे गाय दूध दे या फिर ना दे, यह दर्शाता है कि गाय की उपयोगिता केवल दूध देने तक सीमित नहीं है.