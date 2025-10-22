दिल्ली में धूमधाम से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, अक्षरधाम मंदिर में उमड़े श्रद्धालु
इस मौके पर अक्षरधाम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. वहीं संतों ने भगवान की वैदिक महापूजा और दिव्य आरती की.
Published : October 22, 2025 at 5:58 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली के बाद बुधवार को विभिन्न जगहों पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव किया. इसी क्रम में अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान कृष्ण भगवान और स्वामी नारायण भगवान को 1232 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया. मौके पर दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित दर्शन करने के लिए अक्षरधाम मंदिर पहुंचे. सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया था.
अक्षरधाम में बनाया गया गोवर्धन पर्वत: अक्षरधाम मंदिर में वॉलंटियर मीरा पटेल ने बताया कि मंदिर में हर साल विशाल अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है. वहीं गोवर्धन पर्वत से शिला और मिट्टी लाई गई है और बड़ी संख्या में लोग इसके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण और स्वामीनारायण भगवान को 1232 से भी अधिक तरह के सात्विक व्यंजनों का भोग लगाया गया है. परम पूज्य महंतस्वामी महाराज की प्रेरणा से दुनियाभर में 1,800 से अधिक स्वामीनारायण मंदिरों और केंद्रों में दिवाली और अन्नकूट का यह उत्सव, बाकी सभी उत्सवों की तरह भक्ति और सद्भाव के साथ मनाया गया.
संतों ने की पूजा: मंदिर की महापूजा में संस्था के संत और हजारों भक्त शामिल हुए. मंदिर के प्रांगण में ही गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई गई, जहां संतों ने भगवान की वैदिक महापूजा और दिव्य आरती की. गुरुजी महंत स्वामी महाराज ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'इस शुभ अवसर पर सभी तन, मन और धन से सुखी बनें और नव वर्ष पर सभी निंदा और अवगुण से बचें.
क्या है अन्नकूट का महत्व और मान्यता: मंदिर की वॉलंटियर त्रिशा ने बताया कि दीपावली के बाद मनाया जाने वाला यह उत्सव भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है. कई राज्यों में इसे नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है. करीब 5,000 साल पहले जब द्वापरयुग में इंद्र के प्रकोप से मूषलाधार वर्षा हुई तब भगवान श्रीकृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी. सातवें दिन जब सब शांत हुआ तब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और सभी को इसकी पूजा कर अन्नकूट उत्सव करने को कहा.
पांडव नगर में भी गोवर्धन पूजा का आयोजन: इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर स्थित सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर में भी गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य पंडित रूपेंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अन्नकूट उत्सव एवं गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया.
