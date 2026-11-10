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ब्रज की परंपरा से राजसी विरासत तक... गोविंददेवजी ने धारण की 105 साल पुरानी सोने-चांदी की जरीदार पोशाक, भक्तों के लिए खुला राजराजेश्वर का दरबार

गुप्त वृंदावन धाम में गोवर्धन पर्वत की झांकी ( ETV Bharat Jaipur (File Pho )

जयपुर: दीपावली की जगमगाहट के बीच मंगलवार को छोटी काशी जयपुर में भक्ति और परंपरा का अलग रंग देखने को मिला. शहर के मंदिरों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की धूम रही. कहीं ठाकुरजी को नए अन्न से बने पकवानों का भोग लगाया गया तो कहीं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा-अर्चना की गई. आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में ठाकुर श्रीजी को 56 भोग के साथ बाजरा, मूंग, मोठ और चोले सहित 25 तरह के कच्चे भोग अर्पित किए गए. इस अवसर पर भगवान को 105 साल पुरानी सोने-चांदी और जरी से जड़ित राजसी पोशाक धारण कराई गई. वहीं, हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से 21 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया. इसके साथ ही साल में दो बार भक्तों को दर्शन देने वाले भगवान राजराजेश्वर का दरबार भी खुला.