ब्रज की परंपरा से राजसी विरासत तक... गोविंददेवजी ने धारण की 105 साल पुरानी सोने-चांदी की जरीदार पोशाक, भक्तों के लिए खुला राजराजेश्वर का दरबार
गोविंददेवजी मंदिर में गोवर्धन पूजा महोत्सव के तहत ठाकुरजी को सर्दी के मौसम के अनुरूप गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया गया.
Published : November 10, 2026 at 4:57 PM IST
जयपुर: दीपावली की जगमगाहट के बीच मंगलवार को छोटी काशी जयपुर में भक्ति और परंपरा का अलग रंग देखने को मिला. शहर के मंदिरों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की धूम रही. कहीं ठाकुरजी को नए अन्न से बने पकवानों का भोग लगाया गया तो कहीं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा-अर्चना की गई. आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में ठाकुर श्रीजी को 56 भोग के साथ बाजरा, मूंग, मोठ और चोले सहित 25 तरह के कच्चे भोग अर्पित किए गए. इस अवसर पर भगवान को 105 साल पुरानी सोने-चांदी और जरी से जड़ित राजसी पोशाक धारण कराई गई. वहीं, हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से 21 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया. इसके साथ ही साल में दो बार भक्तों को दर्शन देने वाले भगवान राजराजेश्वर का दरबार भी खुला.
गोविंददेवजी मंदिर में गोवर्धन पूजा महोत्सव के तहत ठाकुरजी को सर्दी के मौसम के अनुरूप गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया गया. पूर्व महाराजा माधोसिंह की ओर से धारण कराई परंपरा के अनुसार, 105 साल पुरानी सोने-चांदी और जरी जड़ित पोशाक में ठाकुरजी के दर्शन हुए. मंदिर के पश्चिम द्वार पर गोवर्धन पर्वत के साथ गाय-बछड़े का पूजन भी किया गया. भक्तों ने दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की.
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21 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा : उधर, गुप्त वृंदावन धाम में गोवर्धन पूजा महोत्सव में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. यहां भारत की पवित्र नदियों-तीर्थों के जल और गाय के गोबर से 21 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत बनाया गया. इस दौरान भक्तों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा-अर्चना की और संकीर्तन, दीपदान कर परिक्रमा में हिस्सा लिया. मंदिर परिसर में भक्ति के साथ रामा-श्यामा का सिलसिला भी चलता रहा.
राजराजेश्वर महादेव मंदिर का अन्नकूट भी रहा खास : जयपुर की अन्नकूट परंपरा में सवाई रामसिंह की ओर से बनवाए गए राजराजेश्वर महादेव मंदिर का आयोजन भी खास महत्व रखता है. तभी से यहां भगवान शिव को राजसी वैभव के साथ सजाया जाता रहा है. इस बार भी गोवर्धन पूजा के दिन शहरभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के अलावा ये ऐसा विशेष अवसर है, जब आमजन को मंदिर में प्रवेश मिलता है. इस दौरान भगवान को नए अन्न से बने व्यंजनों का भोग लगाने के साथ अन्नदान भी किया गया.
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इंद्र का घमंड तोड़ने की कथा से जुड़ी है गोवर्धन पूजा : वेदाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के वर्षा रूपी प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था. इससे इंद्र का घमंड टूट गया और गोवर्धन पर्वत प्रकृति तथा गौवंश के संरक्षण का प्रतीक बन गया. तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है. इस दिन घरों और मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर पूजा की जाती है. नए अन्न से तैयार पकवानों का अन्नकूट भोग लगाया जाता है.
ब्रज से आई परंपरा, आमेर रियासत ने दिया राजसी स्वरूप: जयपुर में अन्नकूट महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा भी है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, अन्नकूट की परंपरा आमेर रियासत के दौर से चली आ रही है. दीपावली के बाद जब नया अन्न बाजार में आता था, तब उसकी खुशी में ब्रज परंपरा के अनुसार अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता था. भरतपुर और जयपुर के बीच पुराने समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं. भरतपुर का गोवर्धन की 84 कोस परिक्रमा से जुड़ाव होने के कारण ब्रज की ये परंपरा आमेर होते हुए जयपुर तक पहुंची. भगत ने बताया कि जयपुर की स्थापना के बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों गोविंददेवजी, गोपीनाथजी और राधा माधवजी के कारण ये परंपरा शहर की संस्कृति में गहराई से रच-बस गई. सवाई जयसिंह ने इसे राजसी मान्यता दी. उन्होंने अन्नकूट महोत्सवों को प्रोत्साहित करने के साथ मंदिरों और मोहल्लों में नए अन्न से बने व्यंजनों के आयोजन के लिए अनुदान भी दिया. उस दौर में जयपुर के 18 प्रमुख मोहल्लों में अन्नकूट के दिन विशेष प्रसाद तैयार किया जाता था.
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