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गोवर्धन पूजा 2026: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्नी कौशल्या साय के साथ की गौमाता की पूजा, प्रदेश की खुशहाली की कामना

जशपुर : गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ जशपुर जिले के बगिया स्थित कैंप कार्यालय में गौमाता की विधि विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान मुख्यमंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी ने गौमाता को तिलक लगाकर पूजा की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं निरंतर उन्नति की कामना की.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन गायों को गुड़ केला खिलाया गया. जनजाति समाज में गोवर्धन पूजा के दिन गायों और मवेशियों को नहला धुलाया जाता है. सींग में तेल लगाया जाता है. उन्हें फूलमाला और हार पहनाया जाता है. चावल, दाल, कद्दू मिलाकर गायों के लिए दाना तैयार किया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है. सीएम ने बताया कि हर साल वह इस परंपरा को निभाते आए है.

गोवर्धन पूजा पर सीएम साय ने की गायों की पूजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम ने आगे कहा कि यह पर्व भारतीय परंपरा में प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का विशेष अवसर है. गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला की याद दिलाती है, जिसमें उन्होंने प्रकृति, गौवंश और पर्वतों के संरक्षण का संदेश दिया था.

गौमाता की पूजा करते सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

गोवर्धन पूजा का महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, द्वापर युग में जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी थी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों और उनके पशुधन की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था. सात दिनों तक पर्वत को धारण कर उन्होंने सभी को वर्षा के प्रकोप से सुरक्षित रखा. इसी प्रसंग की स्मृति में गोवर्धन पूजा की परंपरा जुड़ी हुई है.

गोवर्धन पूजा पर सीएम की गौ पूजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भारत देश में गौपूजा

भारतीय संस्कृति में गौमाता को विशेष पूजनीय स्थान प्राप्त है. ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था में गौवंश का योगदान सदियों से महत्वपूर्ण रहा है. खेती-किसानी से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक गौवंश की उपयोगिता को देखते हुए गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौमाता की पूजा-अर्चना करने की परंपरा निभाई जाती है. गोवर्धन पूजा का पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संरक्षण, गौसेवा, पर्यावरण संतुलन और अन्न के सम्मान की प्रेरणा भी देता है. यह पर्व मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने और पशु-पक्षियों सहित सभी जीवों के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश देता है.