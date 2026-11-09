ETV Bharat / state

बिहार में इस दिन मनेगी गोवर्धन पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्नकूट का महत्व

गोवर्धन पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त जानें ( ETV Bharat )

गया: गोवर्धन पूजा बिहार में काफी धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है. इसे ईश्वर और प्रकृति के प्रति आस्था को जोड़ने वाला पर्व भी कहा जाता है. गोवर्धन पूजा में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है. भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ अंगुली से उठाने की मुद्रा में होते हैं. इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ धन की पूजा की जाती है.

कब है गोवर्धन पूजा?