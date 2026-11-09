बिहार में इस दिन मनेगी गोवर्धन पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्नकूट का महत्व
Govardhan Puja 2026 में भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा होती है. जानें ईश्वर- प्रकृति और गौधन से जुड़ी कहानी. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : November 9, 2026 at 5:41 PM IST
गया: गोवर्धन पूजा बिहार में काफी धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है. इसे ईश्वर और प्रकृति के प्रति आस्था को जोड़ने वाला पर्व भी कहा जाता है. गोवर्धन पूजा में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है. भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ अंगुली से उठाने की मुद्रा में होते हैं. इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ धन की पूजा की जाती है.
कब है गोवर्धन पूजा?
बंग्लास्थान मंदिर के पुजारी प्रियंत कुमार पांडे बताते हैं कि गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर के अपराह्न बाद से शुरू होकर 10 नवंबर को है. उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी.
गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त
गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाएगी. यह प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को अपराह्न 12:31 पर शुरू हो चुकी है, जो 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी. इस तरह उदया तिथि के आधार पर 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी.
क्यों बनाते हैं गोबर की आकृति?
गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना शुभ माना जाता है. इसके पीछे प्रकृति और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी मान्यता है. गोबर का गाय से जुड़ा होने के कारण इसे पवित्र माना जाता है. हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. ऐसे में गोबक से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करना प्रकृति, गाय और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आभार जताने का प्रतीक माना जाता है.
"गोवर्धन पूजा का महत्व है कि यह अन्नकूट के नाम से जाना जाता है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिवाली के अगले दिन यह मनाया जाता है. द्वापर युग में कृष्ण भगवान जब मुसलाधार बारिश हो रही थी, उस समय वे कनिष्ठा अंगुली से पर्वत को उठाए थे, जिसमें सभी ग्वाल, बाल और उनके सखा लोग, सब लोग आ गए और सबकी जो है मुसलाधार बारिश से रक्षा हुई. इसलिए गोवर्धन पूजा का बहुत ही महत्व है."- प्रियंत कुमार पांडे, पुजारी, बंग्लास्थान मंदिर
द्वापर युग से जुड़ी है पूजा की कथा
पुराण शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर काल से है. इसे लेकर कथाएं हैं. मान्यता है, कि बृजवासी और गोकुलवासी अच्छी बारिश और फसल के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे. वहीं, इससे इंद्रदेव अहंकार के मद में आ गए थे. भगवान श्री कृष्ण ने बृजवासी, गोकुलवासी को समझाया, कहा कि उनका जीवन और जीविका का आधार गोवर्धन पर्वत, पशुधन व प्रकृति है.
इंद्र का अहंकार और कृष्ण की लीला
ऐसे में उन्हें उनके प्रति आभार करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए. यह जानकर बृजवासियों ने भगवान इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की. गोवर्धन पर्वत की पूजा से इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी. मूसलाधार बारिश से लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था.
तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया. गोवर्धन पर्वत को उठाए जाने के बाद बृजवासी और पशु- गोधन पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हुए. वहीं, इंद्रदेव कई दिनों तक बारिश करते रहे, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की, तो इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी. द्वापर काल के समय से तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है.
भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा
गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद आती है. यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि को मनाया जाता है. गोवर्धन पूजा में गईया दाढ भी मनाया जाता है. गईया दाढ का मतलब गौ धन के साथ झूमना, उन्हें पूजना होता है. गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्णा, गोवर्धन पर्वत और गौ धन की पूजा होती है.
अन्नकूट भोग और परिक्रमा का महत्व
गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने की परंपरा द्वापर काल से चली आ रही है. कई तरह के अन्न का भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है. भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. अन्नकूट में कई अन्न और पकवान होते हैं.
गोवर्धन पर्वत की आकृति गोबर से बनाई जाती है. गोवर्धन पर्वत की आकृति की सात बार परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाया जाता है. गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्णा, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा होती है. गोवर्धन पूजा गौ माता की पूजा के लिए भी विशेष समर्पित है. क्योंकि इस दिन सुबह से ही गौ माता की पूजा की तैयारी में लोग जुड़ जाते हैं.
गौ धन पूजन की पारंपरिक विधि
सूप में पूजा का सामान लेकर गौ धन की पूजा की जाती है. सबसे पहले गोवर्धन को स्नान कराया जाता है. गोवर्धन के सींग में सिंदूर- घी लगाया जाता है, उन्हें सजाया जाता है उनकी सेवा की जाती है. गुड़ खिलाया जाता है और फिर गौ धन की आरती उतारी जाती है. पौराणिक पारंपरिक तरीके से यह पूजन विधि पूरी की जाती है.
इसी के साथ गईया दाढ भी कई स्थानों पर बिहार में मनाया जाता है. गईया दाढ का मतलब ढोल नगाड़े के साथ गौ धन के सामने झूमने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करना होता है. ग्रामीण इलाकों में गईया दांढ का काफी प्रचलन है. ढोल की आवाज पर गोधन के सामने नतमस्तक होते और झूमते भक्त मिल जाते हैं.
गौ धन को हिंदू सनातनी परंपरा में विशिष्ट स्थान है. भगवान श्री कृष्णा गायों के बीच ही अपना बचपन बिताया. भगवान श्री कृष्णा और गौ धन की कई कथाएं हैं. गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी मान्यता है, कि इस दिन नियमानुसार परंपरा के अनुसार पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है. इससे भक्त के जीवन में समृद्धि व सुख शांति आती है.
ऐसे मनाएं गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा की तिथि को स्नान करने के बाद घर के आंगन या पूजा स्थान पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी चाहिए. वहीं, गोबर से बनाई गई गोवर्धन पर्वत की आकृति को अक्षत, रोली आदि से सजाना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए. भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाना चाहिए. गौ धन की सेवा पूजा भी करनी चाहिए. गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्णा, गोवर्धन पर्वत, और गौ धन की पूजा करने वालों को हर तरह की कामना की प्राप्ति होती है.
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