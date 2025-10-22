जयपुर में गोवर्धन पूजा राजसी परंपरा और लोकभक्ति का संगम, हर मोहल्ले में महकता है नया अन्न
जयपुर : दीपावली की जगमग रात के अगले ही दिन जब जयपुर की हवाएं ठंडी पड़ने लगती हैं, तब शहर की गलियां एक अन्नकूट की खुशबू से महकने लगती हैं. ये दिन सिर्फ एक पूजा का नहीं, बल्कि छोटी काशी कहलाने वाले जयपुर की राजसी परंपरा और लोक भक्ति का जीवंत उत्सव है. यहां नए अन्न के स्वागत के साथ प्रकृति और परंपरा का एक अद्भुत संगम दिखता है
आमेर (जयपुर) तक आई ब्रज की परंपरा : अन्नकूट का ये पर्व जयपुर में आमेर रियासत के दौर से चला आ रहा है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि दीपावली के साथ जब नया अन्न बाजार में आता था, तो उसकी खुशी में ब्रज की परंपरा के अनुसार अन्नकूट मनाया जाता था. भरतपुर और जयपुर के बीच घनिष्ठ संबंध रहे और भरतपुर गोवर्धन की 84 कोस परिक्रमा का हिस्सा है. वहीं से ये लोक परंपरा आमेर होते हुए जयपुर तक आ पहुंची. इस दिन लोग अपने आंगनों में गोबर से भगवान गोवर्धन का प्रतीक बनाकर पूजन करते हैं. जब जयपुर की स्थापना हुई तो ये ब्रज परंपरा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों गोविंददेवजी, गोपीनाथजी, राधा माधवजी की वजह से यहां रच-बस गई.
सवाई जयसिंह ने दिया राजसी स्वरूप : देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि सवाई जयसिंह ने इस लोक परंपरा को राजसी मान्यता दी. उन्होंने न सिर्फ अन्नकूट महोत्सवों को बढ़ावा दिया, बल्कि मंदिरों और मोहल्लों में नए अन्न से बने व्यंजनों के आयोजन के लिए अनुदान भी दिया. हर मोहल्ले में अलग-अलग व्यंजन प्रसिद्ध हुए. कहीं अन्नकूट के साथ गट्टे की सब्जी तो कहीं कढ़ी-बाजरा. कहा जाता है कि जयपुर के 18 प्रमुख मोहल्लों में हर साल इस दिन विशेष प्रसाद बनता था और हर क्षेत्र की अपनी 'अन्नकूट पहचान' होती थी.
राजराजेश्वर महादेव मंदिर का अन्नकूट : सवाई रामसिंह की ओर से बनवाए गए राजराजेश्वर महादेव मंदिर का अन्नकूट आज भी प्रसिद्ध है. यहां भगवान शिव को राजसी वैभव के साथ सजाया जाता रहा है और पूरे शहर से लोग गोवर्धन पूजा के दिन यहां दर्शन को आते थे. शिवरात्रि के अलावा यही एक दिन होता था जब आमजन को इस मंदिर में प्रवेश मिलता था. इस दिन भगवान को नए अन्न से बने व्यंजन अर्पित किए जाते थे. साथ ही अन्नदान की भी परंपरा थी.
बांदरवाल का दरवाजे से निकलती थी मार्गपाली की सवारी : महाराज माधो सिंह इस दिन मार्गपाली की सवारी निकालते थे. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि अन्नकूट के दिन महाराजा खुद गौ पूजन करते थे. सिटी पैलेस की ग्वालेरा डेयरी में गायों के खूंटों की पूजा होती और फिर महाराजा ठाकुरजी के साथ मार्गपाली की शाही सवारी पर निकलते थे. ये सवारी सिरह ड्योढ़ी से माणक चौक तक जाती और त्रिपोलिया गेट होते हुए लौटती थी. सिरह ड्योढ़ी पर अशोक के पत्तों की 'बांदरवाल' (बंदनवार) लगाई जाती थी. इसी कारण इसे 'बांदरवाल का दरवाजा' कहा जाता है. दरवाजे के दोनों ओर विराजमान भगवान गणेश के दर्शन कर सवारी की शुरुआत और समापन होता था.
मोहल्लों में नगर-प्रसाद की परंपरा : जयपुर के हर मोहल्ले में अन्नकूट के दिन प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था होती थी. राजपरिवार की ओर से प्रत्येक मोहल्ले में एक 'नगर प्रसाद' अधिकारी नियुक्त होता था, जो भोजन वितरण और आयोजन की जिम्मेदारी निभाता था. कहा जाता है, जयपुर में उस समय ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था, जहां अन्नकूट की थाली न सजी हो. सवाई माधोसिंह के काल में ये आयोजन और वृहद हुआ. वो खुद निंबार्क संप्रदाय से जुड़े थे और दान-दक्षिणा के लिए प्रसिद्ध थे. ऐसे समय जयपुर में अधिकतर शाम का ज्योणार और प्रसादी का सिलसिला चलता रहता था.
आज भी जीवित है ये परंपरा : राजराजेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद वितरण हो या ब्रज संप्रदाय के मंदिरों में गोवर्धन पूजा, जयपुर आज भी अपनी राजसी विरासत और भक्ति परंपरा को उसी श्रद्धा से निभा रहा है. आज भी गोवर्धन पूजा के दिन शहर के गोविंददेवजी, गोपीनाथजी मंदिरों में वैसी ही रौनक दिखती है. अब तो देवस्थान विभाग भी इन आयोजनों का हिस्सा बनने लगा है.