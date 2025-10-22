ETV Bharat / state

गोवर्धन पूजा 2025 : छत्तीसगढ़ में गोधन पर्व , राजनीति के दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है.

govardhan puja 2025
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 12:46 PM IST

3 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. प्रदेश के राजनेताओं ने भी जनता को गोवर्धन और अन्नकूट पर्व की शुभकामनाएं दी हैं.सीएम विष्णुदेव साय समेत बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को गोवर्धन पर्व की बधाईयां दी है.

विष्णुदेव साय,सीएम छग : पशुधन के पूजा अउ आस्था ले जुड़े लोक परब गोवर्धन पूजा के जम्मो झन ला गाड़ा-गाड़ा बधई अउ सुभकामना

विजय शर्मा,डिप्टी सीएम छग : आप सभी को प्रकृति संरक्षण के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

अरुण साव,डिप्टी सीएम छग :गोवर्धन धराधार गोकुल प्राणकारक, विष्णुबाहु कृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव.

गौवंश व प्रकृति के संरक्षण-संवर्धन के प्रतीक पर्व 'गोवर्धन पूजा' की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

लोक-आस्था का यह पर्व सभी के जीवन में नव ऊर्जा व बंधुत्व का संचार करे, हर घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो, प्रभु श्रीकृष्ण जी से यही कामना करता हूं.

डॉ रमन सिंह, अध्यक्ष विधानसभा :#गोवर्धन_पूजा के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं.भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण जी सदैव अपनी छत्रछाया हमारे छत्तीसगढ़ पर बनाये रखें और सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो.

बृजमोहन अग्रवाल,सांसद : "गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं"आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह पर्व हमें भगवान श्रीकृष्ण की उस अद्भुत लीला की याद दिलाता है जब उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठाकर देवता इंद्र के अभिमान को दूर किया था। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति, गौ-संवर्धन और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का संदेश देती है.भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बनाए रखें.आइए इस अवसर पर संकल्प लें कि हम गौ-सेवा, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढियां स्वस्थ एवं समृद्ध भारत का निर्माण करें.

जय श्रीकृष्ण

जय गोवर्धन

भूपेश बघेल,पूर्व सीएम छग :नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने,अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने.

प्रकृति की उपासना एवं गौ-रक्षा के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.भगवान श्रीकृष्ण एवं गौ-माता के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में नव ऊर्जा, उमंग और खुशियों का संचार हो.भगवान श्रीकृष्ण की कृपा सदैव हम सभी का मंगल करे, ऐसी कामना करता हूं.

डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक। विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।। गोधन संवर्धन व प्रकृति संरक्षण के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी का जीवन मंगलमय हो यही मेरी कामना है.

दीपक बैज, पीसीसी चीफ :गोधन संवर्धन और प्रकृति संरक्षण के प्रतीक पावन पर्व गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.गौ-सेवा, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक इस शुभ पर्व पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण रहे, यही मंगलकामना करता हूं.जय श्री कृष्ण!

