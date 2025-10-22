ETV Bharat / state

मथुरा में विदेशी महिलाओं ने भी की गोवर्धन पूजा; ढोल-मंजीरे पर किया डांस, अमेरिका और जर्मनी से भी पहुंचे श्रद्धालु

21 किमी लंबी परिक्रमा के लिए उमड़े भक्त, 1006 तरह के पकवानों का लगाया भोग, 4.50 लाख भक्त कर चुके दर्शन-पूजन.

विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर किया डांस.
विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर किया डांस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 5:38 PM IST

4 Min Read
मथुरा/फर्रुखाबाद/आगरा : गोवर्धन पूजा पर यूपी के कई जिलों में कार्यक्रम हुए. मथुरा में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी. जतीपुरा मुखारविंद मंदिर में श्रद्धालुओं ने दुग्ध अभिषेक किया. इसके अलावा गोवर्धन महाराज को 1006 तरह के व्यंजनों का भोग भी लगााया गया. दोपहर तक करीब डेढ़ लाख भक्त दर्शन-पूजन कर चुके थे. शाम तक यह संख्या 4.50 लाख के करीब पहुंच गई. भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए कई विदेशी महिलाएं भी पहुंचीं. उन्होंने ढोल-मंजीरे पर डांस भी किया. इसी तरह आगरा और फर्रुखाबाद में भी कार्यक्रम हुए.

गोवर्धन पूजा के मौके पर गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में बुधवार की सुबह से ही भक्त परिक्रमा और पूजा-पाठ के लिए उमड़े. कई भक्त दंडौती लगा रहे हैं. वहीं संतों की ओर से भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई.

गोवर्धन पूजा में भक्तों में दिखा उत्साह. (Video Credit; ETV Bharat)

गोबर से गिरिराज बनाकर की पूजा : ढोल-नगाड़े-मंजीरे की धुन पर विदेशी महिलाओं ने डांस किया. नाचते और जयकारे लगाते हुए भक्त शोभायात्रा में शामिल हुए. लोगों ने घरों में गाय के गोबर से गिरिराज जी बनाकर उनकी पूजा की. इसके बाद नए अनाज से कई तरह के पकवान तैयार किए. इसके बाद इस अन्नकूट से गोवर्धन महाराज को भोग लगाया.

कान्हा की नगरी में दीपावली के बाद तीसरे दिन गोवर्धन पूजा की धूम है. आज गोवर्धन के साथ ही ठाकुर जी को भी अनेक व्यंजनों का भोग लगाया गया.

भाव में डूबीं दिखीं विदेशी महिलाएं.
भाव में डूबीं दिखीं विदेशी महिलाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

कनाडा-ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से पहुंचे श्रद्धालु : गौड़ीय संप्रदाय के महंत हरे कृष्ण दास ने बताया कि गौड़ीय संप्रदाय के संतों ने अपने आश्रम से भव्य शोभायात्रा निकाली. यात्रा मानसी गंगा पहुंचे. गिरिराज पर्वत को 1006 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया. महंत ने बताया कि अमेरिका, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जापान, फिलीपींस के श्रद्धालु भी यहां आकर पूजा करते हैं. इस बार भी विदेशी भक्त पहुंचे हैं.

गोवर्धन पूजा के लिए देश-विदेश से जुटे श्रद्धालु.
गोवर्धन पूजा के लिए देश-विदेश से जुटे श्रद्धालु. (Photo Credit; ETV Bharat)

भगवान श्रीकृष्ण ने तोड़ा था इंद्रदेव का घमंड : महंत ने बताया कि द्वापर युग में पूरे ब्रज मंडल में इंद्रदेव की पूजा की जाती थी. कृष्ण ने अपने नंद बाबा से कहा कि हम सभी लोग दूसरे भगवान की पूजा करेंगे. इतना सुनने के बाद इंद्रदेव क्रोधित हो गए. इंद्रदेव ने ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश शुरू करा दी. इससे श्रीकृष्ण अपने ग्वाल-बाल और गायों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक अंगुली पर उठा लिया था.

इंद्रदेव ने ब्रज में पूरे 7 दिनों तक बारिश की थी. इस दौरान श्रीकृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा था. उस दौरान बृजवासियों ने कान्हा को 56 प्रकार के पकवान बनाकर अन्नकूट का भोग लगाया था. इसके बाद से यह परंपरा आज भी चली आ रही है.

कई तरह के पकवानों का लगा भोग.
कई तरह के पकवानों का लगा भोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

भोग लगाने पर पूरी होती है मनोकामना : द्वापर युग में पर्वत ने कृष्ण से पूछा था कि आप हमेशा इसी तरह पूजे जाएंगे. इस पर कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में कृष्ण के रूप में इस विशाल पर्वत की पूजा बृजवासी के साथ सभी लोग करेंगे. दीपावली के दूसने दिन गोवर्धन पूजा के नाम से पर्व शुरू होगा. जो भी भक्त गोवर्धन को भोग लगाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी. तब से करीब 6000 वर्ष से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है.

फर्रुखाबाद में डीएम ने गायों को खिलाए फल.
फर्रुखाबाद में डीएम ने गायों को खिलाए फल. (Photo Credit; ETV Bharat)

फर्रुखाबाद में गायों की पूजा : फर्रुखाबाद में बुधवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी कान्हा गौशाला देवरान गढ़िया कमालगंज पहुंचे. यहां हवन-पूजन कर गौमाता की पूजा-अर्चना की. उन्हें गुड़, चना व फल खिलाए. डीएम ने गौशाला में इंतजामों का जायजा लिया. उन्होंने नंदी को अलग रखने के लिए कहा. गौवंशों को हरा दाना, चारा व भूसा समय से देने के लिए कहा. इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा फतेहचंद्र वर्मा भी मौजूद रहे.

आगरा में सजाई गोवर्धन महाराज की झांकी.
आगरा में सजाई गोवर्धन महाराज की झांकी. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा में सवा कुंतल चावल व हलवा से बनाई गई झांकी : आगरा में भी गोवर्धन पूजा की धूम है. बुधवार सुबह से दोपहर तक शहर और देहात में घर-घर सामूहिक गोवर्धन रखे गए हैं. गोवर्धन महाराज को अन्नकूट से भोग लगाया गया. आगरा में इस्कान श्रीजगन्नाथ मंदिर में सवा कुंतल चावल व हलवा से गोवर्धन महाराज को सजाया गया. दोपहर एक बजे के बाद श्रीजगन्नाथ मंदिर में गोवर्धन महाराज के जयकारों संग अन्नकूट महोत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया गया. शिलारूप में 51 किलो चावल, 51 किलो हलवा से गोवर्धन महाराज के साथ ग्वाल बालों संग एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए श्रहरि की झांकी ने सभी को आकर्षित किया.

