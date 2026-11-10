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कासगंज में मां चामुंडा मंदिर में 25 कुंतल गोबर से बने गोवर्धन महाराज, दर्शन-पूजन को उमड़े श्रद्धालु

25 कुंतल गोबर से बने गोवर्धन महाराज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंगलवार शाम शहर के प्राचीन मां चामुंडा मंदिर में भव्य और अद्भुत नजारा देखने को मिला. मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी की ओर से 25 कुंतल से अधिक गोबर से भगवान गोवर्धन महाराज का विशाल स्वरूप तैयार कराया गया. इसके बाद भगवान गोवर्धन महाराज को विभिन्न प्रकार के रंगों और आकर्षक सजावटी सामग्री से भव्य रूप दिया गया. रंग-बिरंगे स्वरूप में सजे गोवर्धन महाराज श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे.