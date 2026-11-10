कासगंज में मां चामुंडा मंदिर में 25 कुंतल गोबर से बने गोवर्धन महाराज, दर्शन-पूजन को उमड़े श्रद्धालु
श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाकर श्रद्धा और भक्ति प्रकट की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:43 PM IST
कासगंज : गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंगलवार शाम शहर के प्राचीन मां चामुंडा मंदिर में भव्य और अद्भुत नजारा देखने को मिला. मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी की ओर से 25 कुंतल से अधिक गोबर से भगवान गोवर्धन महाराज का विशाल स्वरूप तैयार कराया गया. इसके बाद भगवान गोवर्धन महाराज को विभिन्न प्रकार के रंगों और आकर्षक सजावटी सामग्री से भव्य रूप दिया गया. रंग-बिरंगे स्वरूप में सजे गोवर्धन महाराज श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे.
मंगलवार शाम करीब 6 बजे से ही मंदिर में भगवान गोवर्धन महाराज के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की. इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाकर श्रद्धा और भक्ति प्रकट की. मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा और भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला.
गोवर्धन पूजा के साथ ही मंदिर कमेटी की ओर से अन्नकूट प्रसाद वितरण की भी विशेष तैयारियां की गईं. भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया. इसके लिए पुलिस टीम को मंदिर परिसर में तैनात किया गया, ताकि पूजा-अर्चना और परिक्रमा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और आस्था के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया.
यह भी पढ़ें : यूपी के दबंग विधायक, सांसद और मंत्री तक बने, जानिए बाहुबलियों की राजनीतिक कहानी