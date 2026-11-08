गोवर्धन और अन्नकूट पूजा 2026: 10 नवंबर को मनाया जाएगा त्योहार, श्रीकृष्ण जी को लगाए जाएंगे 56 भोग
मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, 56 भोग उसी से जुड़ी कहानी है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 1:47 PM IST
रायपुर: गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट का पर्व 10 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी. गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 2 दिन तक रहने के कारण सवाल उठ रहा है कि गोवर्धन पूजा 9 नवंबर को मनाई जाएगी या फिर 10 नवंबर को मनाई जाएगी.
10 नवंबर को गोवर्धन (अन्नकूट) पूजा
इस बार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी. सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी आराधना की जाती है.
इस बार गोवर्धन पूजा को लेकर थोड़ा भ्रम है. 8 तारीख को दीपावली है. 9 नवंबर को भी अमावस्या है. 10 नवंबर को प्रतिपदा जो दोपहर 2:01 तक है. प्रतिपदा में ही अन्नकूट मनाया जाता है. यानी गोवर्धन पूजा मनाई जाती है. ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा 2:01 तक है. ऐसे में कुल मिलाकर 10 नवंबर को ही गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने कहा, ''10 नवंबर को सुबह 6:11 से सुबह 8:26 तक. कहते हैं की कूट-कूट कर अन्न गोवर्धन पर्वत को खिलाया गया. इस कारण से की गोवर्धन के कारण ही बारिश होती है. इसी दिन ग्वाल वालों के गायों की पूजा होती है, तो यह गोवर्धन पूजा का महत्व है. जो इस बार साल 2026 में 10 नवंबर को मनाया जाएगा."
क्या हैं धार्मिक मान्यताएं
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, "भगवान कृष्ण को छप्पन भोग इसलिए लगाया जाता है कि भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था. इस दौरान माताएं बच्चों को दिन में 8 बार भोजन कराते थे. आठों बार अलग तरह का पकवान बनाते थे. ऐसा 7 दिनों तक चला. इसलिए 56 भोग भगवान कृष्ण को ही लगाया जाता है. 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने बिना कुछ खाए पीये गोवर्धन पर्वत को उठाए रखे, इसलिए उन्हें 56 भोग लगाया जाता है. इसलिए अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को छप्पन भोग लगाया जाता है. भगवान कृष्ण के अलावा किसी और देवता को छप्पन भोग अर्पित करने का विधान शास्त्रों में नहीं है."
जानिए कैसे करें पूजा
गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने. इसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं. इसे फूल रोली अक्षत और दीपक से सजाकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पूजा करें. इसके बाद धूप दीप फल फूल चंदन और मिठाई अर्पित करें. इस दिन अन्नकूट फल मिठाई और घर में बनी पकवानों का भोग लगाने की भी परंपरा है.
त्योहार के दिन दान करने की परंपरा
गोवर्धन पूजा के दौरान पर्वत की सात बार परिक्रमा करने का विधान है. इस दौरान हाथ में जल से भर लोटा लेकर जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है. गोवर्धन पर्वत की आकृति की नाभि वाले स्थान पर दीपक रखकर उसमें दूध दही गंगाजल शहद और बतासे आदि अर्पित किए जाते हैं. पूजा के बाद उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. आज के दिन गायों और बैल जैसे पशुधन की पूजा करने की परंपरा है. गाय को तिलक लगाकर फूलों से सजाया जाता है. गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाकर श्री कृष्ण से परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है.
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