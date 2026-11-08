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गोवर्धन और अन्नकूट पूजा 2026: 10 नवंबर को मनाया जाएगा त्योहार, श्रीकृष्ण जी को लगाए जाएंगे 56 भोग

गोवर्धन और अन्नकूट पूजा 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट का पर्व 10 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी. गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 2 दिन तक रहने के कारण सवाल उठ रहा है कि गोवर्धन पूजा 9 नवंबर को मनाई जाएगी या फिर 10 नवंबर को मनाई जाएगी.

10 नवंबर को गोवर्धन (अन्नकूट) पूजा इस बार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी. सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी आराधना की जाती है.