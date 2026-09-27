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भारी बारिश का कहर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और अमरकंटक मार्ग बाधित, लोगों को हो रही परेशानी

भारी बारिश के चलते जीपीएम को अमरकण्टक से जोड़ने वाला सड़क ब्लॉक है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट

AMARKANTAK ROAD DISRUPTED
गौरेला पेंड्रा मरवाही अमरकंटक मार्ग ब्लॉक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ में अर्नब चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है. इसकी वजह से लगातार हो रही बारिश ने पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए. गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी भारी बारिश और आंधी तूफान का असर साफ देखा गया. जिले को अमरकंटक से जोड़ने वाला सड़क अभी भी बाधित है.

अमरकंटक मार्ग बाधित

बारिश थमने के बावजूद सड़कों पर पहाड़ी का मलबा और गिरे पेड़ लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. गौरेला से ज्वालेश्वर धाम होते हुए अमरकंटक जाने वाला मार्ग बीते 24 घंटे से बाधित है. सड़क बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है.

जीपीएम और ज्वालेश्वर धाम मार्ग पर मलबा

गौरेला-ज्वालेश्वर धाम मार्ग के घाट क्षेत्र में कई जगह पहाड़ी का मलबा धसककर सड़क पर आ गया है. इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है. मार्ग बाधित होने के कारण ज्वालेश्वर धाम और राजमेरगढ़ क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है. रोजमर्रा के काम से गौरेला आने-जाने वाले ग्रामीणों को भी रास्ता बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आवश्यक काम से निकलने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है.इस मार्ग पर एक बड़ा हिस्सा पुलिया से 100 मीटर तक नीचे धंस गया है.

सड़क पर मलबा और पेड़ गिरा

गौरेला से पकरिया-दुर्गाधारा होते हुए अमरकंटक जाने वाले 16 मील मार्ग पर भी जगह-जगह बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए हैं. कई स्थानों पर पहाड़ी का मलबा बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर जमा है. इस वजह से इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद जैसी स्थिति में है. फिलहाल बाइक और छोटी कारें ही किसी तरह रास्ता पार कर पा रही हैं. बड़े वाहनों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है और कई लोगों को अपनी यात्रा रोकनी पड़ रही है.

बारिश के दौरान दिन और रात में पहाड़ी का काफी मलबा सड़क पर आ गया है. विभाग की टीम मौके पर मौजूद है तथा मलबा और पेड़ हटाने का काम किया जा रहा है. दोनों मार्गों पर जल्द से जल्द यातायात सामान्य करने के प्रयास जारी है- नित्या कुमारी ठाकुर, अधिकारी, लोक निर्माण विभाग

अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ओर से बड़ी संख्या में लोग इन्हीं मार्गों से अमरकंटक पहुंचते हैं. सड़क बाधित होने से यात्रियों को रास्ते में रुकना पड़ रहा है और उन्हें मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है. अब देखना होगा कि सड़क सेवा कब तक बहाल हो पाती है.

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