गौरेला में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक रूप, शराबी पति ने पत्नी और नाबालिग बेटी को किया आग के हवाले

गौरेला में शराबी पति ने पत्नी और बेटी को कमरे में बंद कर नीचे पेट्रोल डालकर आग लगा दी. मां-बेटी मदद के लिए चीखने लगीं.

Domestic violence case
गौरेला में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक रूप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के गौरेला में घरेलू विवाद में खौफनाक रूप ले लिया. सोमवार शाम शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को कमरे में बंद कर दरवाजे के नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगा दी. घटना दत्तातरई गार्डन के पास बने सुलभ शौचालय परिसर के पास हुई. इस घटना में मां-बेटी गंभीर रूप से झुलस गईं.

शराबी पति ने पत्नी और नाबालिग बेटी को किया आग के हवाले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवाद से बचने के लिए कमरे में गईं

जानकारी के अनुसार, आरोपी अक्सर शराब के नशे में घर आकर विवाद करता था. सोमवार शाम भी वह नशे की हालत में घर पहुंचा और झगड़ा करने लगा. विवाद बढ़ता देख पत्नी अपनी बेटी के साथ कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. आरोप है कि इसके बाद पति ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और दरवाजे के नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगा दी. कुछ ही देर में कमरे में आग फैल गई और मां-बेटी मदद के लिए चीखने लगीं.

आधे घंटे बाद बचाई गई जान

करीब आधे घंटे बाद सुलभ शौचालय पहुंचे एक व्यक्ति ने बाहर से बंद दरवाजा खोला. अंदर का दृश्य देखकर वह तुरंत दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल के सिविल सर्जन के अनुसार, महिला लगभग 35 प्रतिशत तक झुलस गई हैं. उनके हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में जलन है. खून की कमी के कारण उन्हें रक्त चढ़ाया जा रहा है. बेटी का भी इलाज जारी है. फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

अस्पताल प्रबंधन पर भी उठे सवाल

घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई. आग से झुलसी मां-बेटी को सामान्य वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई.

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

गौरेला पुलिस ने अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

