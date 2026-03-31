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चंबल नदी पर प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज का निर्माण शुरू, 4 अप्रैल को ओम बिरला करेंगे शिलान्यास

इस ब्रिज का निर्माण होने से कोटा के साथ-साथ मध्य प्रदेश और बारां जिले के भी बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलने वाला है.

गोठड़ा कलां ब्रिज का निर्माण शुरू
गोठड़ा कलां ब्रिज का निर्माण शुरू (सौजन्य- कंपनी प्रतिनिधि)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 4:17 PM IST

5 Min Read
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कोटा : प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज में शुमार होने वाले चंबल नदी पर बन रहे पुल का काम शुरू हो गया है. कोटा जिले के गोठड़ा कलां और बूंदी जिले के चांदणा खुर्द के बीच बन रहे इस ब्रिज का शिलान्यास लोकसभा स्पीकर 4 अप्रैल को करने वाले हैं, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के इटावा अधिशासी अभियंता हेमराज चौधरी ने बताया कि ब्रिज निर्माण के पहले टेस्टिंग का काम हो गया है. इसके अलावा कांट्रेक्टर मशीनरी को एस्टेब्लिश कर रहा है. साइट का इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि इस निर्माण के लिए 256 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 189 करोड़ रुपए का वर्क आर्डर कंपनी को जारी किया जा चुका है. दूसरी तरफ ब्रिज के निर्माण के लिए मशीनरी स्थापित करने का काम शुरू हो गया है. इसके साथ ही सॉइल और पाइल टेस्टिंग भी हो गई है. एक्सईएन चौधरी का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से शिलान्यास के संबंध में निर्देश मिले हैं. इसके बाद ब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी उन्होंने शुरू की है. शिलान्यास कार्यक्रम के लिए उन्होंने चंबल डीपरी गांव के स्कूल की जगह को देखा है. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना है. हालांकि, अभी फाइनल प्रोग्राम आना शेष है. कार्यक्रम की जगह चयनित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से टीम आई थी. इसके अलावा सहायक अभियंता विजय मथुरिया, कॉन्टैक्टर फर्म के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर मोतीलाल राठौड़ सहित अन्य शामिल थे.

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चांदणा खुर्द गांव में स्थापित हुआ कैंप और प्लांट : प्रोजेक्ट मैनेजर मोतीलाल राठौड़ का कहना है कि 1 मार्च के आसपास से उन्होंने काम शुरू कर दिया था. इसके साथ ही बूंदी जिले के इंद्रगढ़ इलाके के चांदणा खुर्द गांव में उन्होंने कैंप और प्लांट स्थापित किया है. इसके साथ ही जिओ टेक्निकल सर्वे यानि सॉइल और पाइल टेस्ट कर लिया गया है. पूरे ब्रिज के एरिया की यह टेस्टिंग हुई है. इसके साथ ही रेडीमिक्स कंकरीट (RMC) प्लांट भी इंस्टॉल कर दिया है. मौके पर कंक्रीट पंप पहुंच गया है और अन्य मशीनरी भी आ रही है. इसमें पाइल मशीन भी आ जाएगी, जिनके जरिए नदी में पिलर बनाने के लिए खुदाई और कंक्रीट करने का काम होगा. अभी हमारे 10 इंजीनियर और करीब 20 मजदूर काम करने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं. काम में तेजी मशीनरी आने के बाद आएगी तब करीब 200 मजदूर हो जाएंगे.

प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज का निर्माण
प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज का निर्माण (सौजन्य- कंपनी प्रतिनिधि)

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2 साल में होगा 1880 मीटर लम्बे ब्रिज का निर्माण : यह तीन लेन का ब्रिज 1880 मीटर लम्बा है. 3 किलोमीटर लंबी अप्रोच दोनों तरफ है. कोटा-बूंदी की तरफ अप्रोच मिलकर इस ब्रिज में 4.8 किलोमीटर का काम होगा. इसमें 14.25 मीटर की चौड़ाई है. दोनों तरफ इसमें डेढ़-डेढ़ यानी कुल 3 मीटर का फुटपाथ रखा गया है. वाहनों के निकलने के लिए 10.5 मीटर चौड़ा रास्ता है. ब्रिज में दोनों तरफ एक मीटर एरिया में क्रश बैरियर लगाए जाएंगे. ब्रिज निर्माण के लिए 2 साल का समय रखा हुआ है. ऐसे में साल 2028 की शुरुआत में ब्रिज निर्माण पूरा हो जाएगा. इस ब्रिज के निर्माण से बूंदी, कोटा, बारां जिले के लाखों की आबादी को फायदा होगा. इस ब्रिज के निर्माण के लिए 46 पिलर खड़े किए जाएंगे, जिनमें दो एबेटमेंट होंगे. यह पहले और अंतिम सिरे पर खड़े किए जाएंगे. ब्रिज निर्माण के दौरान 30 पाइल और 16 वेल फाउंडेशन के पिलर खड़े किए जाएंगे. ब्रिज की अधिकतम ऊंचाई भी 40 मीटर है, जबकि एक से दूसरे स्पान की दूरी भी 40 मीटर रखी गई है.

256 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज
256 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज (सौजन्य- कंपनी प्रतिनिधि)

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घोषणा के पांच साल बाद काम शुरू : इस ब्रिज का निर्माण होने से कोटा जिले के साथ-साथ मध्य प्रदेश और बारां जिले के भी बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलने वाला है. यह लोग सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे. इसके अलावा इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए भी सीधा रास्ता इटावा के लोगों को मिल जाएगा. यह ब्रिज बूंदी जिले के इंद्रगढ़ से कोटा जिले के चंबल डीपरी, इटावा, शहनावदा से ललितपुर के बीच सड़क मार्ग पर यातायात मजबूत करेगा. कोरोना काल में साल 2020 में कोटा जिले के चंबल डीपरी इलाके के गोठड़ा कला से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बूंदी जिले के इंद्रगढ़ इलाके में स्थित कमलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए नाव में सवार होकर जा रहे थे. यह नाव पलट गई थी और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद साल 2021 के बजट में इस निर्माण की 30 लाख में डीपीआर की घोषणा हुई थी. साल 2023 में यह बनकर तैयार हुई. इसके बाद 2023 के बजट में ही 256 करोड़ की घोषणा हुई थी. इस घोषणा के बाद चंबल घडियाल सेंचुरी में बन रहे ब्रिज के लिए फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस ली गई है. इसमें 2 साल बाद 2025 में यह क्लीयरेंस मिली. इसके बाद मार्च 2026 में मौके पर काम शुरू किया गया है.

10 इंजीनियर और करीब 20 मजदूर कर रहे काम
10 इंजीनियर और करीब 20 मजदूर कर रहे काम (सौजन्य- कंपनी प्रतिनिधि)

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