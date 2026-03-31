गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह डबल मर्डर केस में बरी, 19 साल बाद आया फैसला
अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया, कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए थे वह पर्याप्त नहीं थे. बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत दोष मुक्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:30 PM IST
लखनऊ : बाजार खाला क्षेत्र चर्चित डबल मर्डर केस में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह को बड़ी राहत मिली है. करीब 19 साल बाद मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
कोर्ट में अभय सिंह की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने पक्ष रखा. सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 19 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने अभय सिंह, रविंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह और फिरोज अहमद को दोष मुक्त किया है.
कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो गवाह और सबूत पेश किए गए उन्हें कोर्ट ने पर्याप्त नहीं माना और बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया.
यह है पूरा मामला : राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2007 नारदमुनि सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह अपनी टेंट की दुकान पर काम कर रहे थे तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी. मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो युवक शत्रुघ्न सिंह पर गोली चल रहे थे.
इसके बाद उन्हें बचाने के लिए जितेंद्र त्रिपाठी आगे बढ़े तो दोनों हमलावरों ने उन पर भी गोली चला दी. इस दौरान फायरिंग करते हुए दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की.
13 अगस्त 2008 को पुलिस ने फिरोज अहमद, अजय सिपाही, अभय प्रताप सिंह व रविंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में अभय सिंह को 120 बी का मुलजिम मनाया गया था, क्योंकि वह उस समय जेल में थे.
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