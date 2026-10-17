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शक्ति के उपासक गोरखा जवानों ने धूमधाम से निकाली फूलपाती शोभायात्रा, फायरिंग कर दी मां दुर्गा को सलामी

फूलपाती शोभायात्रा में शामिल गोरखा जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः शारदीय नवरात्रि की महासप्तमी पर शुक्रवार को रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस-1 (जैप-1) परिसर में ऐतिहासिक फूलपाती शोभायात्रा निकाली गई. करीब 146 साल पुरानी इस परंपरा में गोरखा जवानों के परिवार बड़ी संख्या में शामिल हुए. पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे नाचते-गाते शोभायात्रा में हिस्सा लिया.

पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य के बीच निकाली गई इस शोभायात्रा में गोरखा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक आस्था की झलक देखने को मिली. इस दौरान विधि-विधान से प्रकृति की पूजा की गई और परंपरा के अनुसार गोरखा जवानों ने फायरिंग कर मां दुर्गा को सलामी दी.