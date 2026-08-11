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मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान छाया रहा 'गोरिल्ला' सेल्फी के लिए लोगों में होड़

कांवड़ यात्रा के दौरान छाया रहा गोरिल्ला ( Photo credit;ETV Bharat )

धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा स्थापित करने की मांग (VIDEO credit;ETV Bharat)

वहीं, गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर मंगलवार को कंधे पर कांवड़ और गले में अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी की फोटो डालें मुजफ्फरनगर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हरिद्वार में वह अपने पत्नी निशू के साथ 8 अगस्त की सुबह आठ बजे गंगाजल उठाया था और करीब 100 किलोमीटर पैदल यात्रा कर शिवालय में जलाभिषेक किया है. अब उनकी मांग है कि धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा मुजफ्फरनगर के किसी प्रमुख चौराहे या पुलिस लाइन में स्थापित की जाए, क्योंकि, धन सिंह कोतवाल ने अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ की क्रांतिकारी धरती से बिगुल फूंका और जंग लड़ी थी.

गोरिल्ला के साथ सेल्फी लेने की होड़ (Photo credit;ETV Bharat)

गोरिल्ला के गेटअप में कावड़ यात्रा को पूरी कर रहे आकाश बताते हैं कि उनकी दिल्ली तमन्ना थी कि वह जब कांवड़ लेकर जाएं तो इसी गेटअप में. आकाश ने 4 जुलाई को अपनी यात्रा की शुरुआत की थी. धीरे-धीरे अपनी मंजिल को तय करते हुए मेरठ पहुंचे हैं. घर पहुंच कर औंघड़नाथ नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे.

गोरिल्ला शिवभक्त की एक झलक देखने को लोग बेताब (VIDEO credit;ETV Bharat)

मेरठ/मुजफ्फरनगर: देश भर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों के अलग-अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं, मंगलवार को मेरठ के NH-58 पर कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों की एक टोली तब आकर्षण का केंद्र बन गई. जब लोगों ने जत्थे में कांवड़ लेकर गोरिल्ला को जाते देखा. गोरिल्ला के गेटअप में चल रहे शिवभक्त की एक झलक देखने को लोग बेताब नजर आए.

मुज़फ्फरनगर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़:

इस दौरान मुज़फ्फरनगर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब देखने को मिला. शिवरात्रि को लेकर देर रात से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी. रात्रि 12 बजे के बाद जैसे ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ, शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचे थे, जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली.

मुज़फ्फरनगर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (VIDEO credit;ETV Bharat)

'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजा मेरठ:

मेरठ में मंगलवार की सुबह से ही आसमान में उमड़ते-घुमड़ते बादलों के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, इसके बावजूद शिवभक्त कांवड़ियों के कदम ज़रा भी नहीं डगमगा रहे हैं. हरिद्वार से जल लेकर आ रहे डाक कांवड़ियों की कतारें लगातार मेरठ की सीमा में प्रवेश कर रही हैं.

बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर समेत शहर व देहात के तमाम शिवालयों में तड़के 4:30 बजे से ही भगवान शंकर का पवित्र जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है. हाथों में गंगाजल और मन में अटूट श्रद्धा लिए शिवभक्त बारिश में भीगते हुए भी 'हर-हर महादेव' और 'जय शिव शंभू' के गगनभेदी जयकारों के साथ मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं.

मेरठ के औंघड़नाथ मंदिर ने पूरी होती है मनोकामना (VIDEO credit;ETV Bharat)

मेरठ के औंघड़नाथ मंदिर ने पूरी होती है मनोकामना:

आपको बता दें कि मेरठ के प्रसिद्ध औंघड़नाथ मंदिर में रात से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरु हो गई थी. मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. यहां लाखों की संख्या में शिवरात्रि पर श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं. औंघड़नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन जलाभिषेक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

गोरिल्ला के गेटअप में कावड़ यात्री (Photo credit;ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि इस बार भक्तों की मनोकामना पूरा करने वाला बहुत ही सुंदर योग बन रहा है. मुख्य पुजारी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सिर्फ एक लोटा जल बेलपत्र और थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और अपने मन में जो है उसको स्मरण करें पूरा होगा.

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