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हाईटेक तकनीक और लाल केले की खेती, गोरौल केंद्र ला रहा किसानों के लिए बड़ी कृषि क्रांति

वैशाली में लाल केले की खेती करता केला अनुसंधान केंद्र गोरौल ( ETV Bharat )