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हाईटेक तकनीक और लाल केले की खेती, गोरौल केंद्र ला रहा किसानों के लिए बड़ी कृषि क्रांति

वैशाली का केला अनुसंधान केंद्र गोरौल ड्रिप तकनीक और 82 केला किस्मों से किसानों की आय दोगुनी कर रहा है. अमरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट

BANANA RESEARCH CENTER GORAUL
वैशाली में लाल केले की खेती करता केला अनुसंधान केंद्र गोरौल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
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वैशाली: बिहार के वैशाली स्थित हाजीपुर का नाम आते ही स्वादिष्ट और सुगंधित केलों जैसे कि मालभोग, अलपान या फिर चीनिया केला का स्वाद बरबस ही लोगों को याद आ जाता है. इन केलों का अपना अनोखा स्वाद और अपनी विशेषता है. इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति केले के बगानों की स्थिति पर ही निर्भर करती है. केले की खेती किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी कड़ी में देश का दूसरा व बिहार का प्रथम केला अनुसंधान केंद्र गोरौल इन दिनों राज्य के किसानों की आय दुगुनी करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने में मदद: इस केला अनुसंधान केंद्र के स्थापित होने से किसानों को एक से बढ़कर एक प्रजाति के केले के पौधे उपलब्ध हो रहे है. इसके अलावा ये केंद्र किसानों को उत्पादन से लेकर बाजार तक उपलब्ध कराने में सहायता करता है. केला अनुसंधान केंद्र पिछले कई वर्षों में सिर्फ वैशाली ही नहीं बिहार के लगभग सभी जिलों के किसानों के लिए 82 प्रकार के केले की विभिन्न प्रजातियों का अनुसंधान कर किसानों को कम समय में बेहतर उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर रहा है.

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वैशाली का केला अनुसंधान केंद्र गोरौल (ETV Bharat)

फल और सब्जी के कई पौधों पर रिसर्च: वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ठाकुर ने बताया कि अनुसंधान केंद्र में फल के रुप में इस्तेमाल होने वाले केलों के 80 और सब्जी के रूप में इस्तेमाल होने वाले केलों के 12 पौधों पर रिसर्च किया गया है. जिसमें सब्जीवाली किस्म में बतीसा, बीउला, बनकेला, कचकेला. जबकि सब्जी एवं फल दोनों के लिए लाल केला, जी-9, कोठीया, मुठ्ठीया, नेन्द्रन आदि शामिल है. वहीं फल के रुप में इस्तेमाल होने वाले पके केले के रुप में अल्पान, चंपा, मालभोग, सकड़, चिनिया, कंथाली और बौनी किस्म में रोबस्टा, बसराई, सिंगापुरी आदि के 80 प्रकार के केले की प्रजाति विकसित की गई है.

अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल: केला अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक लगाई जा रही है. अभी ड्रिप प्रणाली से पौधों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा हैं. केंद्र में बहुत ही जल्द एक-एक पौधे को उम्र के अनुसार स्वतः आवश्यकतानुसार पानी, खाद, किटनाशक मिलेगा.

"वर्तमान समय में अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक लगाई जा रही है. अभी ड्रिप प्रणाली से पौधों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा हैं. केंद्र में बहुत ही जल्द एक-एक पौधे को उम्र के अनुसार स्वतः आवश्यकतानुसार पानी, खाद, किटनाशक मिलेगा."- डॉ. शशिकांत ठाकुर, वैज्ञानिक

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

25 एकड़ में फैला अनुसंधान केंद्र: बिहार का प्रथम केला अनुसंधान केंद्र गोरौल 25 एकड़ में फैला हुआ है. ये केंद्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अंतर्गत संचालित है. अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित केला अनुसंधान केंद्र अक्सर नए प्रजाति के केले के पौधा रिसर्च कर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है. वर्तमान समय में परिसर के 16 एकड़ में विभिन्न प्रजाति का केला लगाया है.

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गोरौल के परिसर में लगे केले के पौधे (ETV Bharat)

लाल केला अधिक मीठा और पौष्टिक: वैज्ञानिक बताते हैं कि लाल केला सामान्य हरे केले की तुलना में अधिक मीठा, नरम और पौष्टिक होता है. इसमें पोटेशियम, आयरन और विटामिन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है. यही कारण है कि इसकी मांग न केवल भारत बल्कि अफ्रीका, अमेरिका और अरब देशों में बनी हुई है. केरल और महाराष्ट्र में इसकी खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर की जाती है. वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत के मुताबिक यदि वैशाली के किसान इस अवसर का लाभ उठाते हैं, तो आने वाले समय में लाल केले की पहचान भी वैशाली से जुड़ सकती है और इससे जिले की कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

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जानकारी लेते कृषि के छात्र (ETV Bharat)

लाल केले के कई फायदे: डॉ. शशिकांत ने बताया कि लाल केले के सेवन से कई बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है. यह केला बीमारियों की रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ है. इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, आयरन और विटामिन पाया जाता है. जो किडनी में आयरन बनने से रोकता है. इस केले में शुगर की काफी कम रहती हैं. देश का दूसरा केला अनुसंधान केंद्र गोरौल में 82 प्रकार की केला के प्रजाति पर अनुसंधान में किसानों को मिलता है केले की खेती से जुड़े नये नये तकनीक.

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