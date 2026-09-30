ETV Bharat / state

वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, पांगी वन मंडल में बढ़ी घोरल की संख्या

पांगी: चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी से वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक सुखद खबर सामने आई है. पांगी वन मंडल के जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में घोरल प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. प्रकृति की गोद में घोरल का इस तरह खुले तौर पर नजर आना क्षेत्र के लिए न केवल रोमांचक दृश्य है, बल्कि वन्यजीवों के लिए बेहतर होते प्राकृतिक वातावरण का भी संकेत माना जा रहा है.

"वन्य प्राणियों के लिए विभाग पांगी मंडल लगातार बेहतरीन कार्य कर रहा है. इसी का नतीजा है कि जंगलों में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. जो प्रकृति के लिए अच्छा संदेश है और इससे पर्यटक भी इन क्षेत्रों कि ओर आकर्षित होते हैं. हमारा प्रयास है कि हम इस तरह अन्य प्रजातियों को भी सारंक्षित करें." - रवि कुमार, डीएफओ, पांगी वन मंडल

पांगी वन मंडल द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है. जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करने, अवैध शिकार पर निगरानी रखने और वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जाते हैं. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने से इनके प्रजनन और संख्या में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार होती हैं. घोरल की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि अगर इसी तरह इनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा गया तो आने वाले समय में पांगी क्षेत्र में घोरल सहित अन्य वन्यजीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

पांगी घाटी अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और प्राकृतिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है. यहां कई प्रकार के वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं. इसी कड़ी में घोरल की बढ़ती संख्या वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का विषय बन गई है. हाल ही में प्राकृतिक क्षेत्र में घोरल को बड़ी संख्या में विचरण करते हुए देखा गया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर भी लोगों में खुशी का माहौल है. घोरल आमतौर पर पहाड़ी और पथरीले इलाकों में रहने वाला वन्य प्राणी है. इसकी मौजूदगी उस क्षेत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिकी और वन्यजीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाती है. ऐसे में पांगी के जंगलों में घोरल की संख्या बढ़ना वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

पहली बार इस तरह नजर आया ये नजारा

प्रकृति की गोद में घोरल का इस तरह दिखाई देना स्थानीय लोगों के लिए भी किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं है. पहाड़ी ढलानों और जंगलों के आसपास घोरल को प्राकृतिक रूप से विचरण करते देखना अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इस तरह घोरल को एक साथ और इतने नजदीक से प्राकृतिक वातावरण में नहीं देखा था. वन्यजीवों का अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर घूमना इस बात का भी संकेत है कि उन्हें वहां पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो रहा है. हालांकि वन्यजीवों की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर वैज्ञानिक निगरानी और गणना महत्वपूर्ण होगी.

पांगी की जैव विविधता के लिए अहम

पांगी वन मंडल के डीएफओ रवि कुमार ने बताया कि पांगी क्षेत्र पहले से ही अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. यहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग-अलग प्रजातियों के वन्यजीव और पक्षी पाए जाते हैं. ऐसे में घोरल की संख्या में बढ़ोतरी इस प्राकृतिक संपदा को और मजबूत करती है. वन्यजीव किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. इनके संरक्षण से जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, इसलिए घोरल की संख्या में बढ़ोतरी को केवल एक वन्यजीव की संख्या बढ़ने के रूप में नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है.

स्थानीय लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण

डीएफओ रवि कुमार का कहना है कि वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभाग के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रहती है. जंगलों के आसपास रहने वाले लोग अगर वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से दूर रहें और किसी भी तरह के अवैध शिकार या वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी विभाग तक पहुंचाएं तो संरक्षण के प्रयास और प्रभावी हो सकते हैं. पांगी में घोरल की संख्या बढ़ने की यह खबर स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व का विषय है. इससे क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है.