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टूटे घुटने, फौलादी हौसला: गोरखपुर की 'गोल्डन गर्ल' ने लिखी कामयाबी की कहानी, जूडो और कुश्ती दोनों में बनीं 'क्वीन'

'कुराश' खेल में राष्ट्रीय पहचान बना रही गोरखपुर की बेटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: पहलवानी (Wrestling) और जूडो (Judo) को मिलाकर एक खेल 'कुराश' खेला जाता है. गोरखपुर की बेटी वैष्णवी सिंह ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. चार बार घुटने की सर्जरी होने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाना उनके संघर्ष और हौंसले की कहानी कहता है. ETV भारत टीम ने वैष्णवी सिंह से खास बातचीत की है. भारतीय टीम में शामिल: एशियन गेम्स सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुकीं वैष्णवी हरियाणा के रोहतक में पहलवानी की ट्रेनिंग ले रही हैं. इसी बीच उन्होंने जूडो की तरह खेले जाने वाले 'कुराश' में भी दांव आजमाया. नेशनल कैंप के साथ ही भारतीय टीम में जगह बना चुकी हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर जीता. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या होता है 'कुराश' खेल: कुराश (Kurash) मध्य एशिया में हजारों साल से खेला जाने वाला ट्रेडिशन 'स्टैंडअप कुश्ती' शैली खेल है. इसमें प्रतिद्वंदी को खड़े रहकर ही पकड़ना पड़ता है और पीठ के बल गिराने का प्रयास किया जाता है. इसे 'इप्पॉन' कहा जाता है. वैष्णवी ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट खेल है, जो एशियन गेम्स में भी शामिल है. इसमें महिला खिलाड़ियों का ड्रेस सफेद लोअर और ऊपर हरे रंग की टीशर्ट होती है. पुरुषों में यह नीले रंग की टीशर्ट के साथ खेली जाती है. प्रचलन में इसका शब्द जूडो है, लेकिन इसे वास्तविक रूप से 'कुराश' नाम से जाना जाता है. दुनिया के कई देशों में बहुत पहले से यह खेला जाता है लेकिन भारत में करीब 18 सालों से यह खेला जा रहा है. कौन हैं गोरखपुर की बेटी वैष्णवी सिंह: वैष्णवी सिंह कहती हैं कि जब सम्मान और परिणाम के साथ प्रोत्साहन मिलता है, तब खिलाड़ी की ताकत दोगुनी हो जाती है. किसी भी खेल में डाइट और ट्रेनिंग चुनौतीपूर्ण होती है. कुशल प्रशिक्षक की वजह से दोनों काम करने में वह सफल हो पा रही है. वैष्णवी गोरखपुर के बनदुआरी गांव की रहने वाली हैं. इनके पिता रमाशंकर सिंह राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं. मौजूदा समय में CRPF में बतौर इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं. वैष्णवी ने बताया कि कुश्ती और खेल की प्रेरणा माता-पिता से ही मिली. बचपन से ही खेलों के प्रति वह जुनूनी थीं.