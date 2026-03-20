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टूटे घुटने, फौलादी हौसला: गोरखपुर की 'गोल्डन गर्ल' ने लिखी कामयाबी की कहानी, जूडो और कुश्ती दोनों में बनीं 'क्वीन'

कुराश (Kurash) मध्य एशिया में हजारों साल से खेला जाने वाला ट्रेडिशन 'स्टैंडअप कुश्ती' शैली खेल है.

'कुराश' खेल में राष्ट्रीय पहचान बना रही गोरखपुर की बेटी.
'कुराश' खेल में राष्ट्रीय पहचान बना रही गोरखपुर की बेटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 2:44 PM IST

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गोरखपुर: पहलवानी (Wrestling) और जूडो (Judo) को मिलाकर एक खेल 'कुराश' खेला जाता है. गोरखपुर की बेटी वैष्णवी सिंह ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.

चार बार घुटने की सर्जरी होने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाना उनके संघर्ष और हौंसले की कहानी कहता है. ETV भारत टीम ने वैष्णवी सिंह से खास बातचीत की है.

भारतीय टीम में शामिल: एशियन गेम्स सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुकीं वैष्णवी हरियाणा के रोहतक में पहलवानी की ट्रेनिंग ले रही हैं. इसी बीच उन्होंने जूडो की तरह खेले जाने वाले 'कुराश' में भी दांव आजमाया. नेशनल कैंप के साथ ही भारतीय टीम में जगह बना चुकी हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर जीता.
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर जीता. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या होता है 'कुराश' खेल: कुराश (Kurash) मध्य एशिया में हजारों साल से खेला जाने वाला ट्रेडिशन 'स्टैंडअप कुश्ती' शैली खेल है. इसमें प्रतिद्वंदी को खड़े रहकर ही पकड़ना पड़ता है और पीठ के बल गिराने का प्रयास किया जाता है. इसे 'इप्पॉन' कहा जाता है.

वैष्णवी ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट खेल है, जो एशियन गेम्स में भी शामिल है. इसमें महिला खिलाड़ियों का ड्रेस सफेद लोअर और ऊपर हरे रंग की टीशर्ट होती है. पुरुषों में यह नीले रंग की टीशर्ट के साथ खेली जाती है.

प्रचलन में इसका शब्द जूडो है, लेकिन इसे वास्तविक रूप से 'कुराश' नाम से जाना जाता है. दुनिया के कई देशों में बहुत पहले से यह खेला जाता है लेकिन भारत में करीब 18 सालों से यह खेला जा रहा है.

कौन हैं गोरखपुर की बेटी वैष्णवी सिंह: वैष्णवी सिंह कहती हैं कि जब सम्मान और परिणाम के साथ प्रोत्साहन मिलता है, तब खिलाड़ी की ताकत दोगुनी हो जाती है. किसी भी खेल में डाइट और ट्रेनिंग चुनौतीपूर्ण होती है. कुशल प्रशिक्षक की वजह से दोनों काम करने में वह सफल हो पा रही है.

वैष्णवी गोरखपुर के बनदुआरी गांव की रहने वाली हैं. इनके पिता रमाशंकर सिंह राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं. मौजूदा समय में CRPF में बतौर इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं. वैष्णवी ने बताया कि कुश्ती और खेल की प्रेरणा माता-पिता से ही मिली. बचपन से ही खेलों के प्रति वह जुनूनी थीं.

विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कई राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी हैं. उनके परिवार में खेल खासकर कुश्ती के प्रति रुझान ज्यादा है. उनके दो छोटे भाई गौरव और राज हैं, जो कुश्ती में दांव आजमा रहे हैं. हरियाणा में प्रैक्टिस के दौरान वह बीपीएड की पढ़ाई भी कर रही हैं.

कैसे शुरू हुआ सफर: अपनी सफलता के बारे में वह बताती हैं कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में डॉ. भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया. कजाकिस्तान में जून 2025 में आयोजित हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया था. अब भारतीय जूडो टीम में अपनी जगह पक्की कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराने की तैयारी में हैं.

कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं वैष्णवी.
कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं वैष्णवी. (Photo Credit: ETV Bharat)

कई मेडल जीत चुकीं वैष्णवी: वह कहती हैं कि वर्ष 2018 में उन्होंने कुश्ती का गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम से प्रशिक्षण प्रारंभ किया. अंडर-15 कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया.

वर्ष 2019 में स्कूल नेशनल गेम्स अंडर-19 में रजत पदक, वर्ष 2019 में खेलो इंडिया गेम्स में कांस्य पदक प्राप्त किया. वर्ष 2021 में वाराणसी में आयोजित हुई प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीता.

वर्ष 2022 में जूनियर नेशनल जूडो में कांस्य पदक, वर्ष 2022 और 2024 में महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीता. वर्ष 2024 में सीनियर नेशनल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है. कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल कैंप में उसका सेकंड रैंक आया है.

एशियन गेम के ट्रायल में भी उसका नाम शामिल है. इंदौर में 27, 28 और 29 मार्च को आयोजित होने वाले सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में वह प्रतिभा करने जा रही हैं.

परिवार ने किया सपोर्ट: उनके पिता रमाशंकर कहते हैं कि वह खुद कुश्ती से जुड़े हुए थे. ऐसे में उनकी बेटी ने जब इसमें दांव आजमाना चाहा तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया. गोरखपुर के शुरुआती परीक्षण के बाद वह दिल्ली में मास्टर चंदगीराम अखाड़े पर प्रैक्टिस की. इसके बाद रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में उनका प्रशिक्षण चल रहा है. वह अब तक छह बार नेशनल मेडल से सम्मानित की जा चुकी हैं.

उसका भी सपना ओलंपिक और एशियाई गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. कोरोना कल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया था. इससे उनका हौसला बढ़ता गया. अब वह कुश्ती और जुडो (कुराश खेल) में दोहरा शानदार प्रदर्शन दिखा रही हैं.

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Last Updated : March 20, 2026 at 2:44 PM IST

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