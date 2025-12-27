ETV Bharat / state

3 करोड़ से अधिक खर्च, फिर भी बदहाल है गोरखपुर का मुक्ताकाशी मंच, परिसर में उगे झाड़-झंखाड़, कंपनी काम छोड़कर भागी

तीन करोड़ 89 लाख रुपये से हुआ था जीर्णोद्धार : मुक्ताकाशी मंच की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने कराई थी. रख-रखाव को लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए यह पूरी तरह जर्जर हो गया. योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो 22 सितंबर 2018 को उन्होंने इस मंच के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया. तीन करोड़ 89 लाख रुपये से उन्होंने इस मंच को नया स्वरूप भी दिला दिया. 16 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने मंच का लोकार्पण किया. लेकिन संचालन और अनुरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया.

रामगढ़ ताल के किनारे बसा तारामंडल क्षेत्र गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है. ओपनिंग के बाद प्रेक्षागृह में कुछ नाटकों का मंचन हुआ, लेकिन GDA की ओर से कोई संजीदगी नहीं दिखाने के कारण बदहाली की कगार पर पहुंच गया है. परिसर में झाड़-झंखाड़ उग आए हैं. दीवार पर लगी सफेदी काली पड़ रही है. जमीन कई जगहों पर उखड़ने लगी है. सांप-बिच्छु के डर से लोग अंदर जाने से कतराते हैं.

गोरखपुर : तारामंडल क्षेत्र में पूर्वांचल के कलाकारों के लिए बना प्रेक्षागृह मुक्ताकाशी मंच बदहाली का शिकार है. बदहाली की वजह गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) है, जिसपर इसके संचालन की जिम्मेदारी है. 2017 में करीब तीन करोड़ 89 लाख रुपए से जीर्णोद्धार किया गया. लेकिन संचालन अब तक नहीं हो पा रहा है.

फर्म ने नहीं दिखाई रुचि : संचालन को लेकर GDA ने गाजियाबाद की एक फर्म मेसर्स बाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया. लेकिन, वह 10 माह बाद भी इसका संचालन नहीं कर पाई. अभियान थिएटर के निदेशक श्रीनारायण पांडेय ने बताया, प्रेक्षागृह में मंच, चेंजिंग रूम से लेकर सारी सुविधाएं डेवलप की गई हैं, लेकिन वह किसी काम की नहीं है. जबकि यहां न सिर्फ नाट्य मंचन, बल्कि काव्य गोष्ठी और कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन करा कर GDA अपनी आय भी कर सकता है.

कलाकारों को चुकाने पड़ते हैं ज्यादा पैसे : उन्होंने कहा, जिस मंशा से प्रेक्षागृह का जीर्णोद्धार कराया गया, वह सफल होता नहीं दिख रहा. कलाकारों को गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जाना पड़ता है. इसके लिए कलाकारों को ज्यादा पैसे चुकाने होते हैं. GDA संचालक संस्था ढूंढ लेता, तो आज अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा मुक्ताकाशी मंच और कलाकार दोनों प्रफुल्लित हो जाते.

नई फर्म के लिए RFP जारी : गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंदवर्धन सिंह ने कहा, मुक्ताकाशी मंच के संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए नई फर्म की तलाश की जा रही है. इसके लिए प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी कर दिया है. जिससे लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इस मंच को दोबारा जीवंत करने की उम्मीद जगी है. पिछले साल अगस्त माह में गाजियाबाद की जिस फर्म का चयन किया गया था वह करीब 10 महीने तक काम ही शुरू नहीं कर पाई. प्राधिकरण ने अनुबंध निरस्त कर दिया है.

रिहर्सल के लिए कोई जगह नहीं : कलाकार अमित सिंह पटेल, विवेक अस्थाना, डॉ. राकेश श्रीवास्तव, प्रदीप पांडेय, मनोज मिश्र मिहिर ने कहा कि इस मंच को संचालित करने के लिए अगर रंगकर्मियों को ही सौंपा जाता है, तो इसका स्वरूप नहीं बिगड़ता. गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत, संगीत, नाटक कला सब समृद्ध होती. आज रंगकर्मियों के लिए रिहर्सल का कोई स्थान नहीं है और यह मंच बहुत ही अच्छा मंच इसके लिए हो सकता है. उन्होंने कहा कि एक अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह भी था. जहां कलाकार अपनी कई प्रस्तुतियां खुले आसमान के नीचे करते थे.

यह भी पढ़ें : भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक; अखिलेश यादव ने कहा-भाजपा सरकार बनाना तो दूर, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी