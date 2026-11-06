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धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा, लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड, गाड़ियां भी खूब बिकीं

सोने-चांदी की खरीदारी करते लोग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर/लखनऊ : धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार हो गया है. आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रानिक की दुकानें हों या ऑटो बाजार, हर तरफ धनतेरस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. अधिकांश लोगों ने गुरुवार को सामान पसंद कर एडवांस दे दिया, ताकि धनतेरस पर समय से डिलीवरी ले सकें. ग्राहकों की भीड़ देख दुकानदार भी उत्साहित हैं. दुकानों पर ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक आफर दिए जा रहे हैं. व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा करीब 30-40 प्रतिशत की वृद्धि होगी. इस बार लाइट वेट गहनों की ज्यादा डिमांड है.

वहीं लखनऊ में आम दिनों में बेजार दिखने वाले बाजार में धनतेरस पर खूब भीड़ उमड़ी. महंगाई का असर लोगों की जेब पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया. सोने, चांदी और हीरे के अलावा लोगों की दिलचस्पी वाहनों की खरीदारी में खूब दिखाई दी. लखनऊ में दुपहिया और चार पहिया वाहन हजारों की संख्या में बिके. करोड़ों रुपए का मार्केट में आदान-प्रदान हुआ. चांदी की कीमत गिरने से लोगों ने सोने की तुलना में चांदी खरीदने में खूब दिलचस्पी दिखाई है.

वाहनों की अगर बात करें तो अब लोग डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के बजाय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख करने लगे हैं. लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड सबसे ज्यादा रही. बुकिंग के बाद भी वाहन उपलब्ध नहीं हो सके. धनतेरस के बजाय अब उन्हें दीपावली पर वाहन डिलीवर करने का भरोसा दिया गया. देर रात तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला चलता रहा. पिछले साल से 30- 40% अधिक कारोबार की उम्मीद. (Video Credit; ETV Bharat) गोरखपुर में रही रौनक : गोरखपुर के सर्राफा व्यवसायी संजय अग्रवाल ने बताया कि इस साल भी सोने का भाव पिछले साल के जैसा ही है. लिहाजा लोगों ने खूब खरीदारी की है. सोने का भाव 140000 प्लस जीएसटी, प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी का भाव 190000 प्रति किलोग्राम जीएसटी के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में रौनक होने की वजह सहालग भी है. दीपावली के बाद शादी-विवाह शुरू हो जाएंगे. लिहाजा लोग दिवाली पर ही आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं. पूजा के सामान की भी हो रही जमकर बिक्री. (Photo Credit; ETV Bharat) शहर के गोलघर, अलीनगर, मेडिकल कालेज रोड, असुरन, मोहद्दीपुर, मियां बाजार, गोरखनाथ और उर्दू बाजार में जमकर भीड़ है. बंधनवार, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के साथ सजावट के सामान की खूब बिक्री हो रही है. धनतेरस खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, ऐसे में दुकानदार जहां अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं घरों की साज-सज्जा का सामान खरीदने में गृहणियां रुचि ले रहीं हैं. सजावटी सामानों की खूब बिक्री हो रही है. (Photo Credit; ETV Bharat) बाजार में 100 मिलीग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी बजट के अनुसार कर सकते हैं. आमतौर पर धनतेरस पर चांदी के पुराने विक्टोरिया वाले सिक्के तथा लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति की खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है. सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 30 से 40% अधिक की बिक्री रहेगी. क्योंकि जनवरी में रेट बहुत हाई था. अब जो रेट है वह पिछले साल के बराबर ही है. इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट के परपज से भी खरीदारी कर रहे हैं. पढ़िए धनतेरस पर लखनऊ के बाजार का हाल- बाजार में खरीदारी करने आईं शशि शुक्ला का कहना है कि सामान सस्ता तो नहीं है, लेकिन दीपावली का त्योहार है तो थोड़ा महंगा रहेगा ही. मिट्टी का बना है. उन्होंने मेहनत की है. कहीं से लाए होंगे, बनवाए होंगे तो उन्हें भी उसका मूल्य मिलना चाहिए. ठीक है बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं. अनुराधा गर्ग ने कहा, धनतेरस पर चांदी या गोल्ड कुछ लेते हैं तो बरकत होती है. हम लोग चांदी लेते ही हैं. महंगाई अलग बात है. आस्था है तभी तो भगवान सुनेंगे, तभी तो खरीदारी करने आए हैं. बाजार में खरीदारी करते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)