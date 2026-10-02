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गोरखपुर का बहरामपुर गांव बाढ़ में विलीन, बेटियों ने थामी नाव की पतवार, हर मुश्किल का आसानी से कर रहीं सामना

गोरखपुर : जिले में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है. जहां सड़कें थी वहां अब तालाब नजर आ रहा है. गांवों में लोग अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं. जिंदगी की जद्दोजहद के बीच लोग अपना और परिवार का पेट पालने के लिए गांव और घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं. इसी बीच जिंदगी जीने का हौसला देती तीन बेटियों को देख लोग यही कर रहे हैं बेटियां हों तो ऐसी.

बेटियों ने निकाला रास्ता : हम बात कर रहे हैं गोरखपुर से सटे बहरामपुर उत्तरी और बहरामपुर दक्षिणी की. यहां राप्ती नदी का पानी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा है. गांवों में आवागमन के साधन सीमित हैं और लोग जिला प्रशासन की नाव का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच बहरामपुर की बेटियां हार मानने के बजाय खुद रास्ता निकाल रही हैं. पशुओं के लिए चारा लाना हा या फिर अन्य सामान. खुद ही नाव लेकर निकल पड़ती हैं. यहां की हर बेटी अपने आप में निडरता और बहादुरी की मिशाल है.

उफनाती राप्‍ती नदी में बाढ़ के बीच नाव खेकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली बेटियों की हिम्मत की मिसाल है. बेटियां कलम के साथ पतवार भी चलाती हैं. यही नहीं पतवार चला कर अपनी रोजमर्रा की जरूरत खुद पूरी कर रही हैं,.हालांकि जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है, लेकिन छोटे-छोटे काम के लिए जिला प्रशासन की तरफ देखना इन्हें अच्छा नहीं लगता.

काम के साथ कर रहीं पढ़ाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

आत्मविश्वास और हौसला का संदेश : बाढ़ के पानी से घिरे गांव से बाहर निकलने के लिए ये बेटियां प्रशासन की नाव का इंतजार नहीं करतीं. घर में मौजूद नाव को ही सहारा बनाकर वे खुद नाव चलाती हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए निकल पड़ती हैं. पानी की तेज लहरों के बीच उनका यह आत्मविश्वास और हौसला यह संदेश देता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, बेटियां उनसे मुकाबला करना जानती हैं.

हर मुश्किल का आसानी से कर रहीं सामना. (Photo Credit; ETV Bharat)

डर तो लगता है, लेकिन आदत सी बन गई है. खुशबू ने बताया, क्षेत्र में हर बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, ऐसे में लोगों को इस मुसीबत का सामना हर साल करना पड़ता है. हर साल आने वाली बाढ़ के चलते मन से यह डर पहले ही खत्म हो चुका है.

- खुशबू

बेटियों के हाथ में कलम के साथ पतवार भी. (Photo Credit; ETV Bharat)

हर साल होती है दिक्कत : प्रिया नाव चला कर लहरों को चीरते हुए बीच मझधार में पहुंची. प्रिया ने कहा, बाढ़ के कारण सांसत तो झेलनी ही पड़ेगी. लेकिन अपना काम भी करना है. प्रिया ने बताया, क्षेत्र से राप्ती नदी बहती है, जिसके चलते बरसात के मौसम में पानी का स्तर काफी बाढ़ जाता है और हर साल बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है. शासन इस पर गौर करे और जल्द से जल्द इस इलाके में एक बांध का निर्माण किया जाए, जिससे बाढ़ को रोका जा सके.

बेटियां नाव और कलम दोनों में माहिर हैं, क्योंकि हम लोग दिन में बाहर रहते हैं, इसलिए बिटिया कोई आपात काम पड़ने पर अपना काम खुद कर लेती हैं.

-राधे श्याम निषाद, प्रिया के पिता

लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे छोड़ रहीं बेटियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाढ़ से डर नहीं लगता : मनीषा ने बताया कि जब हमको जरूरत पड़ती है, तो हम नाव चला कर चले जाते हैं. हम लोग बाढ़ में रहते हैं इसलिए हम लोगों को डर नहीं लगता. जब कोई घर में नहीं रहता है तो हम नाव लेकर अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं. इनका हौसला देखकर ही इस विकट परिस्थिति में भी देखने वाले मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही हौसला जीने की कला सिखाती है.

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