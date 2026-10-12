गोरखपुर की आदित्या ने गोल्ड सहित जीते 3 मेडल; एशिया पैसिफिक डेफ चैंपियनशिप में कमाल
आदित्या के प्रारंभिक कोच से लेकर मौजूदा समय में भी अहम भूमिका उसके पिता दिग्विजय यादव निभाते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:29 PM IST
गोरखपुर: बैडमिंटन खेल की सनसनी बन चुकी गोरखपुर की आदित्या यादव ने मलेशिया में आयोजित एशिया पेसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है. आदित्या ने दो सिंगल इवेंट में भी दो ब्रांज मेडल जीते हैं.
आदित्या के प्रारंभिक कोच से लेकर मौजूदा समय में भी अहम भूमिका उसके पिता दिग्विजय यादव निभाते हैं, जो पूर्वोत्तर रेलवे में बतौर बैडमिंटन कोच के रूप में कार्यरत हैं. राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं.
मलेशिया से आने पर आदित्या को रिसीव करने के बाद कुछ दिन उसके ट्रायल के लिए वहां देखभाल करेंगे. उन्होंने कहा कि कई वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी आदित्या ने बखूबी अपने नाम किया है. इस बार उसे मनमाफिक सफलता नहीं मिली. लेकिन उम्मीद है कि आगे की जो चैंपियनशिप होने जा रही है, उसमें वह फिर गोल्ड पर निशाना लगाएगी.
आदित्या नोएडा के सनराइज बैडमिंटन अकेडमी में प्रशिक्षण लेती हैं. इसकी डायरेक्टर डॉ. कुसुम सिंह ने आदित्या के साथ अपना वीडियो जारी किया है. वह बताती हैं कि गोरखपुर की गोल्डन गर्ल आदित्या यादव एशिया पेसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक और महिला युगल में भी कांस्य पदक प्राप्त किया है.
महिला एकल में अपनी ही हम वतन साथी को उसने हराया. महिला युगल में जापान की जोड़ी को हराया. उन्होंने कहा कि हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आदित्या के हार्डवर्क और उसके सक्सेस को. उन्होंने कहा कि आदित्या ने इसके पहले भी ईस्ट जोन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, सीनियर्स वूमेंस डबल्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था.
इसके साथ ही आदित्या आने वाले कुछ समय में स्टेट चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के साथ कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली हैं. इसके लिए वह कठिन ट्रेनिंग ले रही हैं. आदित्या की खेल प्रतिभा से प्रभावित होकर जापान की कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ विक्रम धर उसे सीएसआर फंड से मदद भी पहुंचाए हैं.
आदित्या की सफलता डेफ सचिव सौरव श्रीवास्तव, सोनू आनंद शर्मा डेफ कोच और गोरखपुर बैडमिंटन सचिव राजित श्रीवास्तव, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री राजेश सोनकर, रीजनल बैडमिंटन कोच संजीव कुमार, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ ने इस उपलब्धि पर आदित्या यादव को बधाई दिया है.
वह अकेडमी ग्लोबल स्कूल जंगल धूषण में कक्षा 11वीं में अभी अध्यनरत हैं. स्कूल के डायरेक्टर संजीव कुमार और प्रिंसिपल राजेश सिंह ने इस उपलब्धि पर आदित्या को बधाई दी है. आदित्या ने भी वीडियो के जरिए अपने एक्सप्रेशन को दर्शाया और अपने दोस्त, परिवार, सबको इस सफलता के लिए धन्यवाद दिया.
आदित्या इसके पहले भी कई प्रतियोगिताओं में नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आवास पर सम्मानित कर चुके हैं. राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2024 में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मंच से सम्मानित किया था.
मई 2022 को ब्राजील में आयोजित हुए डेफ ओलंपिक की विजेता भारतीय टीम की सदस्य भी रह चुकी हैं. तब आदित्या यादव की उम्र 12 वर्ष थी. आदित्या को पीवी सिंधु से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सम्मानित कर चुके हैं.
आदित्या अपने आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है. सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों में भी वह आयु वर्ग में देश में दूसरा स्थान रखती है. उसकी चाहत है कि सामान्य खिलाड़ियों के ओलंपिक में भी वह भारत को बैडमिंटन में गोल्ड दिलाए.
यह भी पढ़ें: विश्व अर्थराइटिस दिवस: सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन रहा गठिया, जानें लक्षण और बचाव