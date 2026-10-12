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गोरखपुर की आदित्या ने गोल्ड सहित जीते 3 मेडल; एशिया पैसिफिक डेफ चैंपियनशिप में कमाल

गोरखपुर की आदित्या यादव ने गोल्ड सहित जीते 3 मेडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: बैडमिंटन खेल की सनसनी बन चुकी गोरखपुर की आदित्या यादव ने मलेशिया में आयोजित एशिया पेसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है. आदित्या ने दो सिंगल इवेंट में भी दो ब्रांज मेडल जीते हैं.

आदित्या के प्रारंभिक कोच से लेकर मौजूदा समय में भी अहम भूमिका उसके पिता दिग्विजय यादव निभाते हैं, जो पूर्वोत्तर रेलवे में बतौर बैडमिंटन कोच के रूप में कार्यरत हैं. राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं.

मलेशिया से आने पर आदित्या को रिसीव करने के बाद कुछ दिन उसके ट्रायल के लिए वहां देखभाल करेंगे. उन्होंने कहा कि कई वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी आदित्या ने बखूबी अपने नाम किया है. इस बार उसे मनमाफिक सफलता नहीं मिली. लेकिन उम्मीद है कि आगे की जो चैंपियनशिप होने जा रही है, उसमें वह फिर गोल्ड पर निशाना लगाएगी. आदित्या नोएडा के सनराइज बैडमिंटन अकेडमी में प्रशिक्षण लेती हैं. इसकी डायरेक्टर डॉ. कुसुम सिंह ने आदित्या के साथ अपना वीडियो जारी किया है. वह बताती हैं कि गोरखपुर की गोल्डन गर्ल आदित्या यादव एशिया पेसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक और महिला युगल में भी कांस्य पदक प्राप्त किया है. आदित्या यादव ने जीते तीन मेडल. (Video Credit: ETV Bharat) महिला एकल में अपनी ही हम वतन साथी को उसने हराया. महिला युगल में जापान की जोड़ी को हराया. उन्होंने कहा कि हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आदित्या के हार्डवर्क और उसके सक्सेस को. उन्होंने कहा कि आदित्या ने इसके पहले भी ईस्ट जोन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, सीनियर्स वूमेंस डबल्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था. इसके साथ ही आदित्या आने वाले कुछ समय में स्टेट चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के साथ कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली हैं. इसके लिए वह कठिन ट्रेनिंग ले रही हैं. आदित्या की खेल प्रतिभा से प्रभावित होकर जापान की कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ विक्रम धर उसे सीएसआर फंड से मदद भी पहुंचाए हैं.