आसमान से बरस रही आग: गोरखपुर चिड़ियाघर में वन्य जीवों को लू से बचाने के लिए 'AC' और 'कूलर' लगाए गये
गोरखपुर में पारा बढ़ने पर शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 10:21 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है और आसमान से आग बरस रही है. भीषण ह्यूमिडिटी और तपती धूप ने आम लोगों के साथ-साथ बेजुबान जानवरों को भी बेहाल कर दिया है. जहां बाहरी जानवर अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं, वहीं चिड़ियाघर प्रशासन ने बाड़ों में मौजूद वन्य जीवों को राहत देने के लिए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है.
बाड़ों में AC, कूलर और पानी के फव्वारों के जरिए वन्य जीवों को इस भीषण गर्मी से बचाने की कवायद की जा रही है.
वन्य जीवों की डाइट में बड़ा बदलाव: इन दिनों वन्य जीवों के खान-पान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनकी पुरानी डाइट को पूरी तरह बदल दिया गया है. शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें ककड़ी, खीरा और तरबूज जैसे तरल भोजन प्रचुर मात्रा में दिए जा रहे हैं. शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान के डॉक्टर योगेश सिंह ने बताया कि यहाँ 40 से ज्यादा वन्य प्रजातियां मौजूद हैं. प्रत्येक प्रजाति की जरूरत के अनुसार गर्मी से निपटने के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं.
वन्य जीवों को लू से बचाने की कोशिश: मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, कछुआ और गैंडा जैसे जलीय जीवों के बाड़ों का पानी जल्दी-जल्दी बदला जा रहा है ताकि वह गर्म न हो. नाइट सेल में रहने वाले वन्य जीवों के लिए विशेष रूप से एसी और कूलर का इंतजाम किया गया है. हिरणों के बाड़े के ऊपर तिरपाल और ग्रीन नेट लगा दिए गए हैं ताकि सीधी धूप से उनका बचाव हो सके. बाघों के बाड़ों में भी AC लगाकर तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है जिससे उन्हें राहत मिले.
चिड़ियाघर प्रशासन ने बदला बाड़ों का तापमान: शाकाहारी वन्य जीवों को वही फल और सब्जियां दी जा रही हैं जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा हो ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या न हो. बाड़ों को घास-फूस की चटाई से कवर किया जा रहा है और ऊपर से स्प्रिंकलर के जरिए पानी की फुहारें छोड़ी जा रही हैं. चिड़ियाघर प्रशासन शावर और कूलर के माध्यम से बाड़ों का माइक्रो-क्लाइमेट नियंत्रित करने में जुटा हुआ है. अब देखना यह होगा कि बढ़ता तापमान और चलती लू के बीच ये प्रयास वन्य जीवों को कितनी राहत पहुंचा पाते हैं.
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