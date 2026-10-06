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गोरखपुर चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह का जश्न, 12 साल तक के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री

गोरखपुर: अगर आप इस हफ्ते बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो गोरखपुर चिड़ियाघर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. उत्तर प्रदेश वन विभाग 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक वन्य जीव सप्ताह मना रहा है.

डॉ. योगेश सिंह के मुताबिक इस साल वन्य जीव सप्ताह की थीम "कनेक्टिंग हैबिटेट" है. इसका मतलब इंसान और वन्य जीवों के बीच रहने की जगह और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बेहतर समझ विकसित करना है. उनका कहना है कि धरती सिर्फ इंसानों का घर नहीं है, बल्कि वन्य जीवों का भी उतना ही अधिकार है. जब इंसान और वन्य जीव एक-दूसरे के प्राकृतिक क्षेत्र में दखल देते हैं, तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है.

वन्य जीव सप्ताह में बच्चों के लिए खास मौका: चिड़ियाघर के उपनिदेशक डॉ. योगेश सिंह ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है. स्कूली बच्चे पेंटिंग, रंगोली और क्विज जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा निबंध लेखन और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं. प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 8 अक्टूबर को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

गोरखपुर चिड़ियाघर में आने वाले दिनों में कुछ नए मेहमान भी देखने को मिल सकते हैं. प्राणी उद्यान के अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही मकाऊ और ऑस्ट्रिच जैसे पक्षियों को यहां लाने की तैयारी है. तिरुपति, आंध्र प्रदेश से एक जोड़ी शेर लाने की भी तैयारी चल रही है और भालू लाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. नए वन्य जीवों को शामिल करने का मकसद पर्यटकों की रुचि बढ़ाने के साथ उन्हें अलग-अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी देना है.

शेर की दहाड़ से सांपों की दुनिया तक: अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, हाथी समेत 56 प्रजातियों के 400 से ज्यादा छोटे-बड़े वन्य जीव मौजूद हैं. यहां भारतीय कोबरा, रसेल्स वाइपर, भारतीय अजगर, धामन, ढोर सांप और दोमुंहा सांप जैसी प्रजातियां भी लोगों का ध्यान खींचती हैं. मोर से लेकर गिद्ध तक कई तरह के पक्षी भी यहां देखे जा सकते हैं. शेर की दहाड़ और भालू की गतिविधियां बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं.

इस खास मौके पर स्कूली बच्चों के लिए वन्य जीवों से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं. गोरखपुर के अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में बच्चों को वन्य जीवों को करीब से समझने और उनके संरक्षण की जानकारी देने पर खास जोर दिया जा रहा है.

जानवरों को छेड़ना पड़ सकता है भारी: डॉ. योगेश सिंह ने पर्यटकों से अपील की कि वे जानवरों को किसी भी तरह परेशान न करें. उनके मुताबिक, पानी की बोतल जैसी चीजों को रोकने के बावजूद कुछ लोग सिक्के, चप्पल या दूसरी चीजें भी जानवरों की तरफ फेंक देते हैं. इससे वन्य जीवों को चोट लग सकती है और उनकी प्रतिक्रिया पर्यटकों के लिए भी खतरनाक हो सकती है. चिड़ियाघर प्रबंधन ऐसे मामलों में सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई करता है.

वन्यजीव सप्ताह पर सजे यूपी के चिड़ियाघर. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में टाइगर, लायन, लेपर्ड, हाथी, हिप्पोपोटामस और गैंडा समेत कई बड़े वन्य जीव मौजूद हैं. इसके साथ ही पक्षियों की भी कई प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं. प्रबंधन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी मानकों का पालन किया जाता है. नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

जू कीपर बताते हैं, जानवरों की देखभाल कैसे होती है: चिड़ियाघर के जू कीपर रवि प्रताप यादव करीब छह साल से यहां वन्य जीवों की देखभाल कर रहे हैं. उनका कहना है कि पर्यटकों को जानवरों के बारे में जानकारी देने के साथ यह भी बताया जाता है कि चिड़ियाघर में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. पर्यटकों से जानवरों के बाड़े में कोई सामान नहीं फेंकने और उन्हें छेड़ने से बचने की अपील की जाती है. अलग-अलग वन्य जीवों की जानकारी देने के लिए चिड़ियाघर में डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं.

12 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)

रवि प्रताप यादव के मुताबिक, जब कोई नया वन्य जीव चिड़ियाघर में आता है तो उसकी देखभाल उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाती है. उसके खान-पान, स्वास्थ्य और रहने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है. पर्यटक भी डिस्प्ले बोर्ड के जरिए उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. वन्य जीव सप्ताह के दौरान बच्चों को इसी तरह वन्य जीवों के करीब ले जाकर उनके प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है.

किताबों से निकलकर आंखों के सामने दिखे वन्य जीव: वन्य जीव सप्ताह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पहुंचे बच्चों में भी खास उत्साह देखने को मिला. विकास त्रिपाठी और रोशनी कुमारी ने बताया कि उन्हें चिड़ियाघर आकर काफी कुछ सीखने को मिला. जिन जानवरों के बारे में वे अब तक किताबों में पढ़ते थे, उन्हें सामने देखकर उनकी रुचि और बढ़ी. क्विज और पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उन्हें वन्य जीवों के खान-पान, रहन-सहन और मौसम के बदलाव का उनके जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में भी जानकारी मिली.

'कनेक्टिंग हैबिटेट' थीम के साथ शुरू हुआ वन्यजीव सप्ताह. (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चों के बीच शेर और भालू खास आकर्षण का केंद्र रहे. वहीं बच्चों के साथ चिड़ियाघर पहुंचीं डॉक्टर संगीता त्रिपाठी ने कहा कि किताबों में वन्य जीवों के बारे में पढ़ना और उन्हें सामने देखकर समझना दोनों अलग अनुभव हैं. उनके मुताबिक, चिड़ियाघर के जरिए बच्चों को वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा की जरूरत समझ में आती है. ऐसी जानकारी बच्चों में जानवरों के प्रति संवेदना और संरक्षण की भावना पैदा कर सकती है.

टिकट और चिड़ियाघर की टाइमिंग: चिड़ियाघर प्रबंधन के मुताबिक 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टिकट सामान्य तौर पर मुफ्त है. 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए टिकट 25 रुपये और 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 50 रुपये निर्धारित है. छात्र अपना आईडी कार्ड दिखाकर 10 प्रतिशत की छूट हासिल कर सकते हैं. वहीं 20 से अधिक लोगों की सामूहिक बुकिंग पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है.

गोरखपुर चिड़ियाघर में 56 प्रजातियों के जानवरों का उठाएं लुत्फ. (Photo Credit: ETV Bharat)

चिड़ियाघर रविवार को खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है. टिकट सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मिलता है, जबकि पर्यटक शाम 5 बजे तक परिसर में भ्रमण कर सकते हैं. वन्य जीव सप्ताह के दौरान प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले स्कूली बच्चों के लिए प्रवेश की विशेष व्यवस्था की गई है. 8 अक्टूबर को प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे और विजेता बच्चों को सम्मानित किया जाएगा.

121 एकड़ में फैला है गोरखपुर का चिड़ियाघर: अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान करीब 121.34 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसका उद्घाटन 27 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. यह कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा चिड़ियाघर और पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान है. गोरखपुर के अलावा आसपास के जिलों, बिहार और नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने पहुंचते हैं.

गोरखपुर चिड़ियाघर में रंगोली और क्विज प्रतियोगिताएं शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)

चिड़ियाघर में तितली पार्क और मछली पार्क के साथ घड़ियाल और मगरमच्छ भी देखे जा सकते हैं. यहां भालू की दो और बंदर की तीन प्रजातियां मौजूद हैं, जबकि हिरण की भी कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं. एशियाई शेर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा और भेड़िया जैसे वन्य जीव भी यहां मौजूद हैं. ऐसे में वन्य जीव सप्ताह बच्चों के लिए सिर्फ घूमने का मौका नहीं, बल्कि प्रकृति और वन्य जीवों को समझने का भी अवसर बन गया है.

वन्य जीवों के साथ बेहतर रिश्ते का संदेश: वन्य जीव सप्ताह के दौरान गोरखपुर चिड़ियाघर में होने वाली गतिविधियों का मकसद बच्चों को सिर्फ वन्य जीव दिखाना नहीं है. कोशिश यह भी है कि बच्चे समझें कि जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर वन्य जीवों का भी अधिकार है. इंसान और वन्य जीवों के बीच दूरी और संतुलन बनाए रखना ही भविष्य में संघर्ष की घटनाओं को कम कर सकता है. यही संदेश इस बार की "कनेक्टिंग हैबिटेट" थीम के जरिए बच्चों और आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

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