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गोरखपुर में स्टार्टअप क्रांति: 8 लाख युवाओं को मिला 5565 करोड़ का लोन, जानें कैसे उठाएं लाभ

गोरखपुर में मुद्रा लोन और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से 8.50 लाख युवाओं ने अपना व्यापार शुरू किया है.

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मुद्रा लोन vs मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:04 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की ऋण योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं. पिछले तीन वर्षों में करीब 8.50 लाख युवाओं को 5565 करोड़ रुपये से अधिक का लोन दिया गया है जो एक बड़ा उदाहरण है.

कई युवा इस पूंजी की मदद से न केवल अपना रोजगार चला रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी काम दे रहे हैं. मुद्रा लोन और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जैसी योजनाएं बेरोजगारों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी हैं.

जानकारी देते लीड बैंक अफसर नवीन श्रीवास्तव. (Photo Credit: ETV Bharat)

व्यापार को मिली नई गति: गोरखपुर के लीड बैंक अफसर नवीन लाल श्रीवास्तव बताते हैं कि मुद्रा लोन के तहत आवेदक को 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है. इस योजना में प्रतिवर्ष 8.50 से 9% तक का ब्याज चुकाना पड़ता है और इसमें आवेदन के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है. वर्ष 2025-26 के दौरान गोरखपुर में कुल 1,64,736 लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है. शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में मिलने वाले इस लोन से किराना, सिलाई और डेयरी जैसे छोटे उद्योगों को काफी मजबूती मिली है.

युवा ऐसे बन रहे हैं आत्मनिर्भर: अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत हो चुकी है जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाता है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसमें 10% सब्सिडी का भी प्रावधान है. इस ऋण को चुकाने के लिए युवाओं को 4 वर्ष का समय दिया गया है, जिससे उन पर वित्तीय बोझ कम रहता है.

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1.64 लाख से अधिक लोगों ने लिया मुद्रा लोन का लाभ. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना ब्याज के मिलेगा 5 लाख का लोन: वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2400 आवेदकों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण वितरित किया जा चुका है. चूंकि इसमें ब्याज नहीं देना पड़ता, इसलिए मुद्रा लोन के मुकाबले अब इस योजना में आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लीड बैंक मैनेजर के अनुसार, अगर 4 साल के भीतर ऋण नहीं चुकाया जाता है, तो बैंक नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा. इच्छुक अभ्यर्थी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किसी भी समय इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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1.64 लाख से अधिक लोगों ने लिया मुद्रा लोन का लाभ. (Photo Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर में स्टार्टअप क्रांति: गोरखपुर के सतीश राय ने 10 लाख का लोन लेकर 'शौर्य ऑटोमोबाइल्स' नाम से अपनी दुकान खोली और कई मिस्त्रियों को रोजगार दिया. इसी तरह शिवानी बरनवाल 'स्टिच इंडिया' के माध्यम से हैंडक्राफ्ट का काम कर रही हैं और महिलाओं की एक टोली के साथ मिलकर मुनाफा कमा रही हैं. इन लाभार्थियों का कहना है कि समय से किश्त चुकाने से न केवल व्यापार बढ़ता है, बल्कि बैंकिंग साख भी मजबूत होती है. जिला प्रशासन और लीड बैंक अब नए वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक युवाओं को इन योजनाओं से जोड़ने की तैयारी में हैं.

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