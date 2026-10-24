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सऊदी अरब में ड्रोन हमले में गोरखपुर के युवक की मौत, परिवार में कोहराम

युवक दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे पर बस सेवा में ड्राइवर था.

सऊदी अरब में ड्रोन हमले में गोरखपुर के युवक की मौत
सऊदी अरब में ड्रोन हमले में गोरखपुर के युवक की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
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गोरखपुर: बांसगांव थाना क्षेत्र के एक युवक की सऊदी अरब में हूती के हमले में हुई मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है, घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार, किशनपुर ऊर्फ बगही निवासी हरिशचंद्र पांडेय के पुत्र कमलेश पांडेय 2022 में सऊदी अरब गए थे, वह दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे पर बस सेवा में ड्राइवर थे. इस दौरान, शुक्रवर को किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे के अधिकारियों ने कमलेश के भाई को फोन पर उनकी मौत की सूचना दी, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई.

भाई ने बताया की अंतिम बर 21 अक्टूबर की रात 10:00 बजे कमलेश से व्हाट्सएप के जरिए बात हुई थी. इससे पहले परिवार के लोगों से भी वीडियो कॉल पर बात हुई थी. उनकी मौत से पत्नी, दो बेटियां और माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गुरुवार को भी भारतीय दुतावास ने दम्माम की किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे पर हूती के हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत और दो के घायल होने की पुष्टि की थी.

हूती के हमले में युवक की मौत (VIDEO credit: ETV Bharat)

कमलेश चार भाइयों में दुसरे नंबर पर थे, पिता किसान हैं, एक भाई अंडामान नीकोबार में नौकरी करता है, जबकी दो भाई खेती किसानी में पिता का हाथ बटाते हैं. परिजन उनके शव को घर लाए जाने का इंतेजार कर रहे हैं. जिला प्रशासन से उन्हें उम्मीद है की जल्द ही कमलेश का शव भारत लाया जाएगा.

कमलेश की मौत के साथ ही हुती के हमले में भारतीयों की मौत की संख्या बढ़ कर अब दो हो गई है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया के युवक का शव भारत लाने के लिए लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए हुए हैं. जल्द ही उनका शव घर लाया जाएगा.
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