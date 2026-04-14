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गोरखपुर में वीडियो कॉल करके युवक ने किया सुसाइड, पुलिस जांच में आई सनसनीखेज बात

गोरखपुर : खजनी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत उनवल के कस्बा संग्रामपुर में एक नवयुवक ने किसी को वीडियो काल करके आत्महत्या कर ली. सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस की प्राथमिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. हालांकि प्रेम प्रसंग में सुसाइड की बात कही जा रही है.

सीओ खजनी दीपांशी राठौर ने बताया है कि मंगलवार सुबह वार्ड संख्या- 4 में युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक का कमरा अंदर से बंद था. कमरे के अंदर युवक का शव कुंडे से लटक रहा था. दरवाजा तोड़कर पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. युवक पहचान सतीश कुमार निषाद के रूप में हुई है. युवक के परिवार की तरफ से कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है. मोबाइल कॉल डिटेल और वीडियो कॉल की सच्चाई सामने आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा. कुछ तथ्य समाने आए हैं. उसी के आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी.

सीओ खजनी के मुताबिक प्राथमिक जांच के अनुसार सतीश का किसी युवती से प्रेम संबंध चल रहा था. सतीश सोमवार मध्य रात्रि में किसी को वीडियो कॉल किया था. इस दौरान अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो कॉल किसके साथ हो रही थी, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. सतीश तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था.





