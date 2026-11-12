ETV Bharat / state

गोरखपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने घर में आग लगाकर दी जान

युवक ने कमरें में आग लगाकर दे दी जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गुलरिहा थाना क्षेत्र में बुधवार को पारिवारिक कलह से परेशान एक युवक ने कथित तौर पर खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली. दर्दनाक घटना में युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.

क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ राजीव सिंह (Video Credit; ETV Bharat) गुलरिहा थाना क्षेत्र निवासी अरविंद निषाद पारिवारिक कलह से काफी परेशान था. बुधवार को पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के बीच उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया. इसके बाद कमरे के अंदर आग लगा ली. देखते ही देखते कमरे से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, जब तक स्थिति स्पष्ट होती, तब तक युवक की जान जा चुकी थी.