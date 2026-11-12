गोरखपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने घर में आग लगाकर दी जान
घर के कमरे के अंदर हुई दर्दनाक घटना, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:51 AM IST
गोरखपुर: गुलरिहा थाना क्षेत्र में बुधवार को पारिवारिक कलह से परेशान एक युवक ने कथित तौर पर खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली. दर्दनाक घटना में युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.
गुलरिहा थाना क्षेत्र निवासी अरविंद निषाद पारिवारिक कलह से काफी परेशान था. बुधवार को पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के बीच उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया. इसके बाद कमरे के अंदर आग लगा ली. देखते ही देखते कमरे से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, जब तक स्थिति स्पष्ट होती, तब तक युवक की जान जा चुकी थी.
घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही गुलरिहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया. विशेषज्ञ टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की बारीकी से जांच की जा सके.
क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ राजीव सिंह के मुताबिक, घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन समेत अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है. युवक ने किन परिस्थितियों में ये आत्मघाती कदम उठाया और पारिवारिक विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी भी जांच की जाएगी. मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- कानपुर में गर्लफ्रेंड के शादी से मना करने पर युवक ने मॉल से कूदकर दी जान