गोरखपुर: बायोगैस प्लांट से स्वावलंबी बनीं 100 महिलाएं, मुफ्त ईंधन-जैविक खाद से चमक रही ग्रामीण रसोई
गोरखपुर में 100 महिलाओं ने बायोगैस प्लांट अपनाकर रसोई गैस संकट से मुक्ति पाई है. महिलाएं स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 3:18 PM IST
गोरखपुर: रसोई गैस की किल्लत के बीच जहाँ लोग पुराने दिनों की ओर लौटने की चर्चा कर रहे हैं. वहीं गोरखपुर की 100 महिलाओं के एक समूह ने बायोगैस के जरिए अपनी रसोई को आधुनिक और किफायती बना लिया है. ये महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने घर के आंगन में बायोगैस प्लांट संचालित कर रही हैं और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं.
बायोगैस से पकने वाली रोटी की सुगंध न केवल उनके घरों में फैल रही है, बल्कि इसने उन्हें महंगे एलपीजी सिलेंडर के संकट से भी कोसों दूर कर दिया है. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 'श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोडयूसर्स ऑर्गनाइजेशन' (MPO) की ये सदस्य महिलाएं अब पूरी तरह स्वावलंबी बन चुकी हैं.
दूध के साथ ईंधन में भी आत्मनिर्भरता: इस संगठन की शेयरहोल्डर महिलाओं ने न केवल दूध बेचकर अपनी आजीविका को सुदृढ़ किया है, बल्कि अब उनके घर की ईंधन संबंधी जरूरतें भी मुफ्त में पूरी हो रही हैं. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के सहयोग से शुरुआती चरण में इन महिलाओं के घरों पर घरेलू बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं. इन प्लांटों से निकलने वाली गैस का उपयोग रसोई में हो रहा है, जबकि इसका अवशेष (स्लरी) खेती के लिए बेहतरीन जैविक खाद का काम कर रहा है. एमपीओ का मुख्य लक्ष्य अपनी हर सदस्य महिला के घर में ऐसा ही बायोगैस प्लांट स्थापित करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता आए.
सीएम योगी की पहल और पायलट प्रोजेक्ट: महिला स्वावलंबन की इस सफल कहानी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी वाले मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन बनाने के निर्देश दिए थे. गोरखपुर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से इस विशेष एमपीओ का गठन किया गया था. वर्तमान में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सदस्यों के घरों के पीछे 100 घरेलू बायोगैस संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं. एमपीओ के सीईओ धनराज साहनी बताते हैं कि यह पहल ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छ ऊर्जा, अतिरिक्त बचत और सतत आय का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम साबित हो रही है.
स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खेती का दोहरा लाभ: पशुओं के गोबर से तैयार होने वाली यह बायोगैस दिन-रात उपलब्ध रहती है, जिससे एलपीजी की कीमतों में होने वाली वृद्धि का असर इन परिवारों पर नहीं पड़ता है. बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली जैविक स्लरी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करती है, जिससे खेती की लागत में भी बड़ी बचत होती है. भरोहिया ब्लॉक की राजकुमारी देवी और गोला क्षेत्र की रोशनी यादव जैसी तमाम महिलाएं इस पहल से उत्साहित हैं और इसे समय व धन की बचत का बड़ा जरिया मानती हैं. यह मॉडल न केवल ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार ला रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है.
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