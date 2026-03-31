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गोरखपुर: बायोगैस प्लांट से स्वावलंबी बनीं 100 महिलाएं, मुफ्त ईंधन-जैविक खाद से चमक रही ग्रामीण रसोई

ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: रसोई गैस की किल्लत के बीच जहाँ लोग पुराने दिनों की ओर लौटने की चर्चा कर रहे हैं. वहीं गोरखपुर की 100 महिलाओं के एक समूह ने बायोगैस के जरिए अपनी रसोई को आधुनिक और किफायती बना लिया है. ये महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने घर के आंगन में बायोगैस प्लांट संचालित कर रही हैं और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं. बायोगैस से पकने वाली रोटी की सुगंध न केवल उनके घरों में फैल रही है, बल्कि इसने उन्हें महंगे एलपीजी सिलेंडर के संकट से भी कोसों दूर कर दिया है. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित 'श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोडयूसर्स ऑर्गनाइजेशन' (MPO) की ये सदस्य महिलाएं अब पूरी तरह स्वावलंबी बन चुकी हैं. दूध के साथ ईंधन में भी आत्मनिर्भरता: इस संगठन की शेयरहोल्डर महिलाओं ने न केवल दूध बेचकर अपनी आजीविका को सुदृढ़ किया है, बल्कि अब उनके घर की ईंधन संबंधी जरूरतें भी मुफ्त में पूरी हो रही हैं. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के सहयोग से शुरुआती चरण में इन महिलाओं के घरों पर घरेलू बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं. इन प्लांटों से निकलने वाली गैस का उपयोग रसोई में हो रहा है, जबकि इसका अवशेष (स्लरी) खेती के लिए बेहतरीन जैविक खाद का काम कर रहा है. एमपीओ का मुख्य लक्ष्य अपनी हर सदस्य महिला के घर में ऐसा ही बायोगैस प्लांट स्थापित करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता आए.