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गोरखपुर में करवा पूजा के दौरान महिला की नाक में लगी गोली, पुलिस जांच में निकली ऐसी बात

करवा पूजा के दौरान महिला को गोली चली. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के गोपालपुर मोहल्ले में करवा चौथ की पूजा के दौरान गुरुवार को सनसनीखेज घटना हो गई. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए छत पर पूजा कर रहीं महिला की नाक में अचानक गोली लग गई. गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. किसी तरह महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है. हालांकि गोली चलने के मामले पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है.

बताया गया कि गोपालपुर मोहल्ले निवासी आलोक चौहान किराना और अंडे की दुकान चलाते हैं. करवा चौथ के अवसर पर उनकी विजया घर की तीसरी मंजिल की छत पर परिवार की अन्य महिलाओं और किराएदारों के साथ पूजा और कथा सुन रही थीं. इसी दौरान अचानक पूरब दिशा की ओर से आई गोली विजया की नाक पर आ लगी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के समय उनके पति आलोक चौहान भी घर के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद थे.



