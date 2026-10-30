गोरखपुर में करवा पूजा के दौरान महिला की नाक में लगी गोली, पुलिस जांच में निकली ऐसी बात
रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के गोपालपुर मोहल्ले की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:22 AM IST
गोरखपुर : रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के गोपालपुर मोहल्ले में करवा चौथ की पूजा के दौरान गुरुवार को सनसनीखेज घटना हो गई. पति की लंबी उम्र की कामना के लिए छत पर पूजा कर रहीं महिला की नाक में अचानक गोली लग गई. गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. किसी तरह महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है. हालांकि गोली चलने के मामले पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है.
बताया गया कि गोपालपुर मोहल्ले निवासी आलोक चौहान किराना और अंडे की दुकान चलाते हैं. करवा चौथ के अवसर पर उनकी विजया घर की तीसरी मंजिल की छत पर परिवार की अन्य महिलाओं और किराएदारों के साथ पूजा और कथा सुन रही थीं. इसी दौरान अचानक पूरब दिशा की ओर से आई गोली विजया की नाक पर आ लगी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के समय उनके पति आलोक चौहान भी घर के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद थे.
घायल विजया को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने डायल 112 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी. इसके बाद करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद परिजन विजया को लेकर सीधे रामगढ़ताल थाने पहुंचे. वहां से महिला पुलिसकर्मी उन्हें जिला अस्पताल ले गईं. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. रात करीब 10:30 बजे हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि रामगढ़ताल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में एयरगन से गोली लगने की बात सामने आई है. परिवार के लोगों ने एक गोली भी सौंपी है, जो घटना के बाद छत पर मिली थी. मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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