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प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो युवती ने किया ऐसा काम, पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा

गोरखपुर : एम्स परिसर में निर्माणाधीन रैन बसेरे की छत पर चढ़ कर एक युवती ने हंगामा कर दिया. युवती वहां से कूदकर आत्महत्या की धमकी दे रही थी. यह देख वहां अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह युवती को नीचे उतारा और थाने ले गई.

बताया गया कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का एक युवक से तीन साल से प्रेम प्रसंग है. दोनों ने शादी करने की कस्में खाई थीं, लेकिन अब युवक ने शादी से इनकार कर दिया है. इससे परेशान युवती मंगलवार एम्स परिसर में बन रहे रैन बसेरे की छत पर चढ़ गई और वहीं से जोर-जोर से चिल्लाते हुए कूद जाने की धमकी देने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा.





युवती का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. उसने एम्स थाने के पुलिसकर्मियों पर शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप भी लगाया. युवती का कहना था कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उसे ऐसा कदम उठाने की नौबत नहीं आती.

