प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो युवती ने किया ऐसा काम, पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा
गोरखपुर एम्स परिसर में निर्माणाधीन रैनबसेरे की छत पर चढ़कर किया कूदने का प्रयास. पुलिस टीम ने समझाबुझाकर नीचे उतारा, दिया कार्रवाई का आश्वासन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:57 AM IST
गोरखपुर : एम्स परिसर में निर्माणाधीन रैन बसेरे की छत पर चढ़ कर एक युवती ने हंगामा कर दिया. युवती वहां से कूदकर आत्महत्या की धमकी दे रही थी. यह देख वहां अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह युवती को नीचे उतारा और थाने ले गई.
बताया गया कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का एक युवक से तीन साल से प्रेम प्रसंग है. दोनों ने शादी करने की कस्में खाई थीं, लेकिन अब युवक ने शादी से इनकार कर दिया है. इससे परेशान युवती मंगलवार एम्स परिसर में बन रहे रैन बसेरे की छत पर चढ़ गई और वहीं से जोर-जोर से चिल्लाते हुए कूद जाने की धमकी देने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा.
युवती का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. उसने एम्स थाने के पुलिसकर्मियों पर शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप भी लगाया. युवती का कहना था कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उसे ऐसा कदम उठाने की नौबत नहीं आती.
एम्स थाना प्रभारी संतोष अवस्थी ने बताया कि युवक और युवती एक-दूसरे को पहले से जानते हैं. शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था. जिसके बाद युवती नाराज होकर रैन बसेरे की छत पर चढ़ गई थी. पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया. दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है. युवती की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
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