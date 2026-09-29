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जलभराव पर घमासान: सांसद रवि किशन और बीजेपी पार्षद के बीच खिंची तलवार, अखिलेश यादव ने दिया ऑफर

गोरखपुर: गोरखपुर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद बने जलजमाव के हालात ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. बेतियाहाता वार्ड के भाजपा पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. पार्षद ने जलजमाव की भीषण समस्या से सांसद को अवगत कराया था.

'सपाई' कहने पर भड़के बीजेपी पार्षद: पार्षद ने सांसद से रामगढ़ ताल के बंद फाटक और तरकुलानी रेगुलेटर को खुलवाने की गुजारिश की थी ताकि लोगों के घरों और दुकानों में पानी न घुसे. लेकिन बातचीत के दौरान सांसद ने पार्षद से कहा कि उनका लहजा भाजपाइयों जैसा नहीं है और पूछा कि क्या वे सपा में शामिल हो गए हैं. इस पर पार्षद ने भी कड़ा जवाब देते हुए कहा कि जाति-पात की बातें करने के बजाय जनता की समस्या का समाधान निकालने पर ध्यान देना चाहिए. दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस का यह वीडियो सामने आते ही समर्थकों में जुबानी जंग छिड़ गई.

जानिए रवि किशन-पार्षद विवाद पर क्या बोले. (Video Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से बात न होने पर सांसद को किया फोन: पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने बताया कि नगर आयुक्त और महापौर से बात करने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी थी क्योंकि पानी बैक मार रहा था. चूंकि शहर के विधायक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनसे सीधा संपर्क संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय सांसद को फोन किया था. पार्षद ने यह भी कहा कि सांसद को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे पार्टी के टिकट और जनता के भरोसे की वजह से चुनाव जीते हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता के काम न करने पर उन्हें वापस मुंबई लौटना पड़ सकता है.

पार्टी के सांसद पर भड़के बीजेपी पार्षद (Video Credit: ETV Bharat)

अखिलेश यादव का सपा में शामिल होने का न्योता: इस विवाद की गूंज लखनऊ से दिल्ली तक पहुँचते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया और पार्षद को सपा में आने का न्योता दिया. दूसरी तरफ भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी फोन पर सांसद और पार्षद दोनों से पूरी जानकारी ली है. केंद्रीय एजेंसियों की जांच के डर पर पार्षद ने बेबाकी से कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जनहित के मुद्दे उठाने से नहीं डरते. उधर सांसद रवि किशन ने नगर निगम की टीम के साथ सड़कों पर उतरकर राहत कार्य का जायजा लिया और विरोधियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

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