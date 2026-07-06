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गोरखपुर में वॉटर पार्क कर्मचारियों ने परिवार को पीटा, पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR

गोरखपुर : चौरी चौरा थाना क्षेत्र के वाॅटर पार्क में पहुंचे एक परिवार के लोगों को वहां के कर्मचारियों ने जमकर पिटाई कर दी. वाटर पार्क के कर्मचारियों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्सा. आरोप है कि वाटर पार्क के कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से पीटने के अलावा महिलाओं के साथ अभद्रता भी की. वहीं मारपीट के दौरान एक बच्ची के सिर पर गंभीर चोट लगी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वहीं भुक्तभोगियों से तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने FIR नहीं लिखी है. हालांकि सीओ चौरी चौरा मामले की जांच की बात कह रहे हैं.







बताया जा रहा कि गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र रहने वाली मुस्कान सोनकर बीते रविवार को अपने परिवार के साथ चौरी चौरा के रेनबो वाटर पार्क घूमने गई थीं. देर शाम लौटते समय वाटर पार्क के पास खड़ी गाड़ी हटाने के दौरान वाटर पार्क के कुछ कर्मचारियों ने कहासुनी कर दी. इसके विरोध करने पर कर्मचारी उग्र हो गए और गाली-गलौज करने के साथ लाठी-डंडे व लोहे के रॉड लेकर परिजनों पर टूट पड़े. जिसमें परिवार के 6 लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवी कर्मचारियों को हिरासत में लिया और घायलों का उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

सोनकर परिवार के लोगों का कहना है कि वाटर पार्क के कर्मचारी नशे में थे. मारपीट के दौरान एक युवती को बुरी तरह पीटा और अभद्रता की. मोबाइल से वीडियो बनाने पर वीडियो डिलीट करा कर मोबाइल भी तोड़ दिया. मारपीट में शिव कुमार और हर्षित सोनकर सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सीओ चौरी चौरा कुंदन सिंह ने बताया कि घायल युवती द्वारा तहरीर मिली है. घायलों का मेडिकल करा कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. आरोपी कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.