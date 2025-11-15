Bihar Election Results 2025

गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ का अधिवेशन; प्रदेश अध्यक्ष- योगी की अगुवाई में भारत-नेपाल बनेंगे हिंदू राष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अस्मिता भंडारी ने कहा कि भारत नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है. हम हिंदू राष्ट्र बने रहें, इसका प्रयास करते हैं.

गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन.
गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : November 15, 2025 at 10:04 AM IST

गोरखपुर: सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग गोरखपुर से उठी. विश्व हिंदू महासंघ के तीन दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में सीएम योगी को हिंदू अस्मिता का रक्षक बताया गया. विश्व हिंदू महासंघ की अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और काठमांडू निवासी अस्मिता भंडारी ने भी आयोजन में हिस्सा लिया. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम विश्व हिंदू महासंघ करेगा.

विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा की नेपाल में योगी के चित्र और भारत में कार्य चरित्र से दोनों हिंदू राष्ट्र बनेंगे.

भिखारी प्रजापति ने कहा कि नेपाल में मचे उथल-पुथल के बीच जब नेपाल के राजा के सामने योगी आदित्यनाथ का चित्र प्रस्तुत किया गया, तब यह तय हुआ कि इनके नेतृत्व में नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा. नेपाल का संबंध गोरखनाथ मठ और योगी से बहुत अच्छा है.

सीएम योगी को पीएम बनाने की उठी मांग. (Video Credit: ETV Bharat)

भारत-नेपाल का रिश्ता प्रगाढ़: कार्यक्रम में शिरकत करने आई अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अस्मिता भंडारी ने कहा कि भारत नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है. हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही नहीं हिंदू राष्ट्र बने रहें, इसका निरंतर प्रयास भी करते हैं. इसी क्रम में यह अधिवेशन गोरखपुर में आयोजित हुआ है.

भंडारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है. उनकी अगुवाई में भारत मजबूत होगा. वह देश के प्रधानमंत्री बनें, ऐसी हम सभी की इच्छा है. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में यह अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.

देश-विदेश से जुटे प्रतिनिधि: भिखारी प्रजापति ने कहा कि इस आयोजन में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के हर जिले से बल्कि नेपाल समेत दुनिया के कई देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है. उन्होंने कहा कि तीन दिन तक इस अधिवेशन में भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान पर चर्चा होगी.

वहीं, सनातन को मजबूत करने के हरसंभव उपायों पर निर्णय लिया जाएगा. इस अधिवेशन के केंद्र में योगी आदित्यनाथ हैं और उनके चित्र को अधिवेशन स्थल पर प्रस्तुत किया गया. उनके मार्गदर्शन और विचार से विश्व हिंदू महासंघ को बड़ी ताकत मिलती है.

उन्होंने देश में नारा दिया है न बटेंगे न कटेंगे. इस नारे से हम सभी सनातनी एकजुट होने का प्रयास करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता बनाएंगे. सनातन को मजबूत करेंगे और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के हर प्रयास को ताकत देंगे.

