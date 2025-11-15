ETV Bharat / state

गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ का अधिवेशन; प्रदेश अध्यक्ष- योगी की अगुवाई में भारत-नेपाल बनेंगे हिंदू राष्ट्र

गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग गोरखपुर से उठी. विश्व हिंदू महासंघ के तीन दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में सीएम योगी को हिंदू अस्मिता का रक्षक बताया गया. विश्व हिंदू महासंघ की अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और काठमांडू निवासी अस्मिता भंडारी ने भी आयोजन में हिस्सा लिया. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम विश्व हिंदू महासंघ करेगा. विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा की नेपाल में योगी के चित्र और भारत में कार्य चरित्र से दोनों हिंदू राष्ट्र बनेंगे. भिखारी प्रजापति ने कहा कि नेपाल में मचे उथल-पुथल के बीच जब नेपाल के राजा के सामने योगी आदित्यनाथ का चित्र प्रस्तुत किया गया, तब यह तय हुआ कि इनके नेतृत्व में नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा. नेपाल का संबंध गोरखनाथ मठ और योगी से बहुत अच्छा है. सीएम योगी को पीएम बनाने की उठी मांग. (Video Credit: ETV Bharat) भारत-नेपाल का रिश्ता प्रगाढ़: कार्यक्रम में शिरकत करने आई अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अस्मिता भंडारी ने कहा कि भारत नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है. हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही नहीं हिंदू राष्ट्र बने रहें, इसका निरंतर प्रयास भी करते हैं. इसी क्रम में यह अधिवेशन गोरखपुर में आयोजित हुआ है.