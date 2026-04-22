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गोरखपुर: खेत की आग में झुलसे 5 मासूम बच्चे, गंभीर हालत में BRD मेडिकल कॉलेज रेफर

रामू डीहा गांव में गेहूं के डंठल में लगी आग से 5 बच्चे बुरी तरह झुलस गए. एसडीएम दीपक गुप्ता ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया.

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आग में झुलसे बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, एक की हालत नाजुक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:11 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के रामू डीहा गांव में तेज हवा और तपती धूप के बीच गेहूं के खेत में पड़ी डंठल में अचानक आग लग गई. इस आग की चपेट में आने से गांव के पांच बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के तुरंत बाद परिवार और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई. एसडीएम दीपक गुप्ता ने बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया, जहां उनका उपचार जारी है.

रास्ते से गुजर रहे 5 मासूम आए चपेट में: रामू डीहा गांव में मंगलवार को यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब बच्चे खेत के पास स्थित रास्ते से गुजर रहे थे. गेहूं की कटाई के बाद खेत में बड़ी मात्रा में सूखे डंठल पड़े हुए थे जिनमें अचानक लगी आग ने विकराल रूप ले लिया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए और किसी तरह उन्हें आग के घेरे से बाहर निकाला. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग डरे हुए नजर आए.

खेतों की आग ने बरपाया कहर: मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर दीपक गुप्ता तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बिना देरी किए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए और एम्बुलेंस की व्यवस्था कराकर बच्चों को रवाना किया. चार बच्चों का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है जबकि एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. डॉक्टरों की विशेष टीम सभी घायलों की स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है.

प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया: एसडीएम दीपक गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना और चिकित्सकों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया. हालांकि प्रारंभिक जांच में आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन चिंगारी या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल कटाई के बाद खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

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