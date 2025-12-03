गोरखपुर में करोड़ों से बने वेंडिंग जोन बदहाल; 11 नये बनाने की तैयारी, फुटपाथ पर लग रहीं दुकानें
नगर निगम की अनदेखी आ रही सामने. ट्रांसपोर्ट नगर, रुस्तमपुर, चकबंदी कार्यालय के पास, हरिओम नगर में वेंडिंग जोन बनाए गए हैं.
गोरखपुर : पटरी दुकानदारों को वेंडिंग जोन में स्थापित करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च करके बनाए गए चार वेंडिंग जोन फिलहाल वीरान पड़े हैं. कई वेंडिंग जोन पूरी तरह खाली पड़े हैं और कई पर अवैध कब्जे हैं. ऐसे में शहर की सड़कों पर फल-सब्जी के ठेले खुल्लम-खुल्ला लगाए जा रहे हैं. इसके इतर नगर निगम 11 नये वेंडिंग जोन बनाने की कवायद में जुट गया है.
शहर में इन स्थानों पर बने हैं वेंडिंग जोन
ट्रांसपोर्ट नगर, रुस्तमपुर, चकबंदी कार्यालय के पास, हरिओम नगर. जिसमें रुस्तमपुर और चकबंदी ऑफिस के पास वाले वेंडिंग जोन में कुछ दुकानें लगती हैं, लेकिन हरिओम नगर और ट्रांसपोर्ट नगर के वेंडिंग जोन पूरी तरह खाली हैं.
ट्रांसपोर्ट नगर का वेंडिंग जोन वर्ष 2019-20 में बनाया गया था. उस पर करीब 4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. यहां करीब 280 दुकानें आवंटित की जानी थीं. बहरहाल अब इसे ध्वस्त कर नया दो मंजिला आधुनिक मार्ट बनाए जाने की योजना नगर निगम ने बनाई है. अब इस पर 16 करोड़ रुपये खर्च करने का योजना है.
हरिओम नगर में बनाए गए वेंडिंग जोन पर करीब पौने दो करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. इसके लिए व्यापारियों ने डूडा में आवेदन किया था. उन्हें दुकानें आवंटित हुई थीं, लेकिन वह जब दुकान नहीं लगाए तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया. इसी प्रकार रुस्तमपुर के वेंडिंग जोन पर करीब सवा दो करोड़ रुपये खर्च हुए. यहां कुछ व्यापारी दुकान लगा रहे हैं. चकबंदी ऑफिस के पास बने वेंडिंग जोन में गिने चुने व्यापारी हैं.
पटरी व्यापारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा कहते हैं कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को नगर निगम के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं. करोड़ों के बने वेंडिंग जोन खाली हैं. पटरी दुकानदारों को पुनर्वासित किए जाने के लिए नगर निगम दिलचस्पी नहीं ले रहा है. करोड़ों की लागत से बनाए गए वेंडिंग जोन खाली पड़े हैं. केवल बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है. अब नगर निगम नये वेंडिंग जोन बनाकर निजी हाथों में देने की फिराक में है.
कृषि विभाग के कर्मचारी प्रभात राय ने बताया की पटरी पर फल-सब्जी बेचने वालों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं. आवारा मवेशी फल सब्जियां खाने के चक्कर में सड़क पर टहलते रहते हैं. इनसे अक्सर लोग चोटिल होते हैं. बीते दिनों से आवारा जानवर की वजह से मेरे कंधे में चोट लगी और ऑपरेशन करना पड़ा. इसके अलावा सड़क पर अतिक्रमण से जाम भी लगता है.
