ETV Bharat / state

यूपी का पहला गांव जो खुद संभालेगा वॉटर सप्लाई, ग्राम पंचायत के हाथ होगी कमान, स्वदेश फिल्म जैसा स्टेशन

गोरखपुरः आपने दिसंबर 2004 में आई फिल्म स्वदेश तो जरूर देखी होगी. इसमें अभिनेता शाहरूख खान विदेश से लौटकर एक गांव में पेयजल आपूर्ति और घर-घर बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाता है. उस फिल्म में अभिनेता की पहल रंग लाती है और गांव में पानी संग बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाती है. गांव इसकी कमान संभाल लेता है. स्वदेश फिल्म जैसा ही पुट यूपी के एक गांव में जल्द ही नजर आने वाला है. ये गांव अब खुद वॉटर सप्लाई संभालने जा रहा है. बस फर्क इतना होगा पानी की सप्लाई का जिम्मा गांव को सरकार की ओर से दिया जाएगा. ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला यह यूपी का पहला गांव होगा. इसे यूपी का पहला जल अर्पण गांव कहा जाएगा. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में.





क्या उपलब्धि जुड़ने जा रही है: इस गांव में 26 दिसंबर को वनटांगिया गांव से जल जीवन मिशन योजना से संबंधित हर काम पंचायत के जिम्मे कर दिए जाएंगे. कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह गांव अपने पानी की 'सरकार' भी संभालेगा. इसमें किसी सरकारी विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. ग्राम पंचायत ही पूरे गांव की वॉटर सप्लाई के लिए जिम्मेदार होगी.



यूपी का पहला गांव बनेगा: जल जीवन मिशन के तहत यह जिम्मेदारी वनटांगिया ग्राम पंचायत को जैसे ही मिलेगी तो यह गांव ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला यूपी का पहला गांव हो जाएगा. अभी तक यूपी में ऐसा कोई गांव नहीं है जो खुद ही वॉटर सप्लाई की जिम्मेदारी संभाले.





अभी कैसे होती है आपूर्ति: अभी तक गांवों में पानी की आपूर्ति नगर पालिका, महापालिका या नगर निगम के जरिए जलकर विभाग करता है. गांवों में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है. इस व्यवस्था में सरकारी विभाग का ही कंट्रोल रहता है. इसमें ग्राम पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. अक्सर गांव में पेयजल समस्या होने पर कई दिनों बाद समाधान हो पाता था. इससे ग्रामीणों को परेशानी होती थी.अब जब ग्राम पंचायत ही पेयजल की कमान संभालेगी तो समस्या का निस्तारण भी जल्द होगा और पेयजल आपूर्ति कभी बाधित नहीं होगी.





अफसर क्य़ा बोले: गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि तीन महीने तक चले सफल ट्रायल के बाद अब इस योजना को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जा रहा है. पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के विजन से 26 दिसंबर को, वनटांगिया गांव से जल जीवन मिशन योजना से संबंधित हर काम पंचायतों के जिम्मे सौंपा जाएगा. इसके साथ ही जंगल तीनकोनिया नंबर तीन, गांव पंचायतों के अधीन देश का दूसरा ऐसा गांव बनेगा, जो ग्राम स्वशासन और बुनियादी सुविधाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा उदाहरण होगा.





एजेंसी दस साल तक करेगी निगरानी: उन्होंने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका दीर्घकालिक और टिकाऊ मॉडल है. पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालने वाली कार्यदायी एजेंसी अगले 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव और गुणवत्ता की सतत निगरानी करेगी. इससे ग्रामीणों को बिना रुकावट, मानक के अनुरूप नल से शुद्ध जल उपलब्ध होता रहेगा. वनटांगिया गांव से शुरू हो रहा यह अभियान पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनेगा. योगी सरकार का लक्ष्य है कि इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के हर जिले और हर गांव तक पहुंचाया जाए.





सीएम के साथ ही पीएम दफ्तर की भी नजर: मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसरों की एक्सपर्ट टीम भी योजना की प्रगति, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर लगातार बारीक नजर रखे हुए है. वनटांगिया दलित और आदिवासी बहुल गांव है. यहां से प्रदेश की इस बड़ी योजना की शुरुआत करना योगी आदित्यनाथ सरकार की पिछड़े समुदाय की बेहतरी को लेकर प्राथमिकता से किए जा रहे प्रयासों का सशक्त उदाहरण है.





सीडीओ क्या बोले: सीडीओ ने बताया कि प्रदेश स्तर पर हर घर जल अभियान के तहत 51 हजार गांवों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है. अब तक प्रदेश के 26,531 राजस्व गांव ‘हर घर जल’ से प्रमाणित हो चुके हैं. गोरखपुर जिले में ही 5,55,478 परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो योजना की जमीनी सफलता को दर्शाता है.





कल ग्राम पंचायत को जल कलश सौंपा जाएगा: 26 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में मुख्य अतिथि सांसद रवि किशन होंगे. जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से योजना को सामाजिक स्वीकार्यता और मजबूती मिलेगी. 26 दिसंबर की दोपहर वनटांगिया गांव के हेलीपैड ग्राउंड में एक भव्य समारोह में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत को जल कलश सौंपा जाएगा.





वन टांगिया गांवों पर एक नजर: कभी इस गांव में रहने वाले लोग वन विभाग के लिए काम करते थे. ब्रिटिश काल में इन्हें वन लगाने का काम सौंपा गया था, लेकिन आजादी के बाद नागरिकता और अधिकारों से वंचित रहे. कहते हैं इन मजदूरों में कई लोग म्यांमार से लाए गए थे. गोरखपुर और महाराजगंज में 23 वनटांगिया गांव हैं. 2009 से सीएम योगी ने इन गांवों के विकास के लिए पहल करनी शुरू कर दी थी. सीएम ने कई योजनाएं इन गांवों तक पहुंचाई हैं. इसी के साथ ही सीएम हर वर्ष दीपावली पर यहां आते हैं और गांवों वालों के साथ पर्व मनाते हैं.





ये भी पढ़ें: अंग्रेजों के जमाने की 161 साल पुरानी फॉरेंसिक लैब एक बार फिर चर्चा में, चकनाचूर दांतों से पल्प निकाल कर DNA जांच की

ये भी पढ़ें: रोल बॉल की रोल मॉडल बनी कप्तान बिटिया: 14 साल खुद को खेल में तपाया, 3 विश्वकप में दम दिखाया; अब भारत को विश्वविजेता बनाया