BRD मेडिकल कॉलेज का बड़ा दावा; 400 HIV संक्रमित महिलाओं का कराया सुरक्षित प्रसव, नवजात भी सही सलामत
गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) के चिकित्सकों ने खुद को खतरे में डाल कर इलाज किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:48 AM IST
गोरखपुर : HIV संक्रमित गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ प्रसव कराने में शामिल चिकित्सकों के भी संक्रमित होने का गंभीर खतरा रहता है. ऐसे में बीते पांच साल के दौरान बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) में एचआईवी संक्रमित करीब 400 गर्भवती महिलाओं का सफल ऑपरेशन बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है.
मेडिकल कॉलेज के स्त्री प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉ. रूमा सरकार का कहना है कि अमूमन सिजेरियन प्रसव के दौरान चिकित्सकों के भी संक्रमित होने का खतरा रहता है. हालांकि साल दर साल एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. प्रतिवर्ष ART के रजिस्ट्रेशन में 1200 लोगों का इजाफा हो रहा है. ऐसे में चुनौती के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है. पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 93 महिलाएं पॉजिटिव पाई गईं. जिसमें 33 गर्भवती थीं. जिन महिलाओं ने करीब 6 महीने तक सही तरीके से दवा ली होती हैं तो उनके और बच्चे दोनों को संक्रमण का खतरा कम होता है. जिन्होंने सिर्फ तीन माह दवा ली होती है. उन्हें संक्रमण का खतरा रहता है.
डॉ. रूमा सरकार कहती है कि महिलाओं में एचआईवी का पता ज्यादातर गर्भावस्था में खून की जांच के दौरान पता चलता है. इसके बाद डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. हालांकि सभी गर्भवती महिलाओं का इलाज एक साथ चलता है. केवल निगरानी अलग से करनी होती है. संक्रमित महिलाओं के सिजेरियन प्रसव के दौरान डॉक्टर को विशेष प्रकार की किट पहनी होती है. बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में अभी तक सभी ऑपरेशन सफल रहे हैं. परिणाम 100% रहा है.
डॉ. रूमा सरकार ने बताया कि अनजाने और इमरजेंसी में कभी-कभी बेहद संवेदनशील महिलाओं को लाया जाता है. ऐसे में ऑपरेशन की जल्दबाजी में संक्रमण का ख्याल नहीं रहता. ऐसी ही घटना में काफी नाजुक हालत में लाई गई 8 माह की गर्भवती का तत्काल ऑपरेशन कर दिया गया. ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद उसकी ब्लड रिपोर्ट में एचआईवी संक्रमण की बात सामने आई. ऐसे में ऑपरेशन से जुड़ी डॉक्टर सदमे में आ गईं. पोस्ट एक्स्पोजर प्रोफाइलेकिस्स (पीईपी ) इलाज के बावजूद वे एक हफ्ते तक घर से नहीं निकल सकीं.
डॉ. रूमा सरकार के मुताबिक इस तरह की सर्जरी के दौरान सुई चुभने, आंख में मरीज के खून चले जाने और सर्जरी नाइफ से चोटिल हो जाने के कारण चिकित्सक संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं. ऐसे में एचआईवी पॉजीटिव मरीजों की सर्जरी के दौरान एक्स्पोजर से बचने के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस अपनाए जाते हैं. जिसमें सर्जरी करने वाली टीम के लिए विशेष चश्मा, ग्लव्स, मास्क और एप्रन दिया जाता है.
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