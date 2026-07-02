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गोरखपुर डॉग स्क्वायड के जांबाज उत्लम का निधन, पुलिस लाइन में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

नहीं रहा गोरखपुर का वफादार रक्षक, निधन से पुलिस लाइन में शोक की लहर

गोरखपुर: नहीं रहा बहादुर 'उल्लम'
गोरखपुर: नहीं रहा बहादुर 'उल्लम' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:20 PM IST

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गोरखपुर: पुलिस श्वान दस्ते के बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य ‘उत्लम’ का निधन हो गया. गोरखपुर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. SSP समेत कई अफसरों ने नम आंखों से विदाई दी.

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई: गोरखपुर पुलिस लाइन में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने नम आंखों से अपने साथी को अंतिम विदाई दी. 'उल्लम' को पुलिस लाइन में सलामी दी गई. पुलिसकर्मियों ने नम आंखों से शव को कंधा दिया. इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी सिटी निमिष पाटिल समेत आला अफसर शामिल हुए.

यादों में बहादुर श्वान ‘उत्लम’
यादों में बहादुर श्वान ‘उत्लम’ (Photo Credit: ETV Bharat)

‘उत्लम’ की सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी. उसका योगदान पुलिस विभाग के लिए प्रेरणादायक है, और आने वाले समय में भी श्वान दस्ते के अन्य सदस्य उसके पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. ‘उत्लम’ की निष्ठा, साहस और सेवाभाव हमेशा पुलिस परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.- डॉक्टर कौस्तुभ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

चला गया गोरखपुर का रक्षक!: श्वान ‘उत्लम’ (नर) वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर गोरखपुर पुलिस के श्वान दस्ते में शामिल हुआ था. अपने लंबे सेवाकाल के दौरान उसने अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया. ‘उत्लम’ ने वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर उसकी तैनाती के दौरान उसने सुरक्षा जांच को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी श्रद्धांजलि
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी श्रद्धांजलि (Photo Credit: ETV Bharat)

श्वान दस्ते के सदस्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, बल्कि वे पुलिस टीम के अभिन्न सहयोगी भी होते हैं. ‘उत्लम’ ने अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार, अनुशासन और साहस से यह साबित किया कि, वह केवल एक श्वान नहीं, बल्कि पुलिस परिवार का एक समर्पित सदस्य था. -निमिष पाटिल, एसपी सिटी


श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी लाइन अरुण कुमार एस, प्रतिसार निरीक्षक, डॉग स्क्वाड की टीम सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे. सभी ने ‘उत्लम’ की सेवाओं को याद करते हुए उसे सच्चे अर्थों में पुलिस बल का समर्पित सदस्य बताया.

‘उत्लम’ को पुलिसकर्मियों ने दिया कंधा
‘उत्लम’ को पुलिसकर्मियों ने दिया कंधा (Photo Credit: ETV Bharat)

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