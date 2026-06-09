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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती: गोरखपुर में दो दिनों में 20921 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, टेंट में गुजार रहे रात

यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में सख्ती के कारण शुरुआती दो दिनों की चार पालियों में ही कुल 20,921 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है.

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प्रशासन की मुस्तैदी से सहमे 'मुन्नाभाई'? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:18 PM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में जिला प्रशासन की मुस्तैदी का असर देखने को मिल रहा है. परीक्षा में बरती जा रही सख्ती के कारण परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है. 8 जून से शुरू होकर 10 जून तक होने वाली इस परीक्षा के शुरुआती दो दिनों में ही 20,921 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है.

परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद हैं.

पहले दिन 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी रहे गैरहाजिर: बावजूद इसके, पहले दो दिनों में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने अब प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान खींचा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा के पहले दिन कुल 38,928 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था. इनमें से महज 28,237 अभ्यर्थी ही केंद्र पर उपस्थित हुए, जबकि 10,691 अभ्यर्थी परीक्षा से पूरी तरह अनुपस्थित रहे. अगर पालियों की बात करें तो प्रथम पाली में 19,464 में से 14,037 उपस्थित और 5,427 अनुपस्थित रहे.

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गोरखपुर में पुलिस परीक्षा के लिए कड़ा पहरा, डीआईजी और डीएम ने केंद्रों पर पहुंचकर परखी सुरक्षा (Photo Credit: ETV Bharat)

दूसरे दिन भी जारी रहा परीक्षा छोड़ने का सिलसिला: वहीं पहले दिन की द्वितीय पाली में 14,200 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 5,264 परीक्षार्थी गैरहाजिर मिले. दूसरे दिन भी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति का यही सिलसिला लगातार जारी रहा. दूसरे दिन की प्रथम पाली में 19,464 में से केवल 14,316 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 5,148 अनुपस्थित रहे. वहीं द्वितीय पाली में 19,464 में से 14,382 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 5,082 ने परीक्षा नहीं दी.

चार पालियों को मिलाकर 20,921 परीक्षार्थी गायब: इस तरह देखा जाए तो परीक्षा के दूसरे दिन कुल 10,230 अभ्यर्थी केंद्रों से अनुपस्थित दर्ज किए गए. दो दिनों की सभी चार पालियों को मिलाकर कुल 20,921 अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है. गोरखपुर प्रशासन इस अप्रत्याशित अनुपस्थिति के आंकड़ों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है. जिले में इस पुलिस भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने के लिए कुल 44 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं.

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गोरखपुर में पहले दिन 10,691 और दूसरे दिन 10,230 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)

44 केंद्रों पर चल रही है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: यहां प्रत्येक पाली में निर्धारित 19,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकृत हैं. तीन दिनों में कुल 6 पालियों के माध्यम से 1,16,784 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर बेहद कड़ी गाइडलाइंस और सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. केंद्रों में प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक और सघन जांच, सीसीटीवी निगरानी और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रों पर पहुंचकर लिया जायजा: अभ्यर्थियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय से काफी पहले केंद्र पर पहुंचने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. वहीं शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा एक विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है. सुरक्षा का जायजा लेने के लिए डीआईजी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीएम सिटी और एसपी सिटी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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गोरखपुर के 44 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा में बढ़ी अनुपस्थिति. (Photo Credit: ETV Bharat)

बाकी बची पालियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क: निरीक्षण के बाद प्रशासन का कहना है कि यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ कराई जा रही है. पहले दो दिन की परीक्षा सभी केंद्रों पर पूरी तरह शांतिपूर्ण और शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हुई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शेष बची पालियों के लिए भी पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं.

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