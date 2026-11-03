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प्रोफेसर डॉ. अभय कुमार सिंह का शोध: दवा के साथ न्यूट्रिशन से कंट्रोल होगी मिर्गी की बीमारी; अमरूद, हल्दी और लौंग मरीज़ों के लिए वरदान

खान-पान और सही इलाज से पूरी तरह ठीक होती है बीमारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मिर्गी के इलाज में दवाओं के साथ सही खान-पान और पोषण भी अहम भूमिका निभा सकता है. गोरखपुर निवासी और लंबे समय तक अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर रहे डॉ. अभय कुमार सिंह का कहना है कि फल, मसाले और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिर्गी के मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

अब वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. पिछले एक दशक से पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध कर रहे डॉ. अभय के अनुसार, मिर्गी के इलाज में दवाओं के साथ पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है.

डॉ. अभय कुमार सिंह से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) यूपी में मिर्गी के करीब 10 लाख मरीज होने का दावा: डॉ. अभय कुमार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मिर्गी के करीब 10 लाख मरीज हैं. यह समस्या बच्चों से लेकर वयस्कों तक में देखने को मिलती है. उन्होंने बताया कि मिर्गी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- फोकल और जनरलाइज्ड. फोकल मिर्गी में मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में असामान्य गतिविधि के कारण दौरे पड़ते हैं, जबकि जनरलाइज्ड मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों हिस्से प्रभावित होते हैं. उन्होंने बताया कि जनरलाइज्ड मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में दौरे की शुरुआत किस स्थान से होती है, यह समझना अब भी शोध का विषय है. मिर्गी के दौरान मरीज को झटके आते हैं, मुंह से झाग निकल सकता है और शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहता. दौरे के बाद शरीर में सुस्ती और थकान भी महसूस हो सकती है. इसकी जांच के लिए न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ EEG और MEG जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है. फ्री रेडिकल्स और दिमाग की सूजन को कम करती हैं सही डाइ (Photo Credit: ETV Bharat) मिर्गी को लेकर अंधविश्वास से बचने की जरूरत: डॉ. अभय कुमार का कहना है कि भारत में आज भी मिर्गी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं. कुछ लोग इसे बीमारी के बजाय अभिशाप मानते हैं और झाड़-फूंक के जरिए इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं. कई जगह दौरा पड़ने पर मरीज को जूता या चमड़े की कोई चीज सुंघाने जैसी गलत प्रथाएं भी अपनाई जाती हैं. ऐसी कोशिशें मरीज के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और सही इलाज मिलने में देरी कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज और बेहतर नियंत्रण संभव है. इसके लिए मरीज को न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ की देखरेख में रहना चाहिए. मिर्गी की दवाएं कई बार लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं और कुछ मरीजों में इनके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में इलाज के साथ मरीज के पोषण और खान-पान पर भी ध्यान देना जरूरी है. यूपी में मिर्गी के हैं करीब 10 लाख मरीज. (Photo Credit: ETV Bharat) अमरूद, हल्दी और लौंग को भोजन में शामिल करने की सलाह: डॉ. अभय कुमार ने मिर्गी के मरीजों के खान-पान में अमरूद, हल्दी और लौंग को शामिल करने की सलाह दी है. उनके अनुसार, अमरूद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इसे नियमित भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है. उन्होंने हल्दी के अलग-अलग प्रकारों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मौजूद पोषक और सक्रिय तत्व स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं. उनका कहना है कि अमेरिका में शोध के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के वैज्ञानिक भी हल्दी मिले दूध को एक हेल्दी टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं. लौंग के बारे में उन्होंने बताया कि इसे चबाने से इसके तत्व लार के साथ मिलकर शरीर में पहुंचते हैं. उनके शोध के अनुसार, लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. डॉ. अभय ने बताया कि मिर्गी का दौरा पड़ने के दौरान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़ी प्रक्रियाएं सक्रिय हो सकती हैं. फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं, प्रोटीन और DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए शरीर में इनके प्रभाव को कम करने वाले पोषक तत्वों पर शोध महत्वपूर्ण है. झाड़-फूंक जैसी भ्रांतियों को छोड़कर वैज्ञानिक नजरिया अपनाने की जरूरत. (Photo Credit: ETV Bharat)