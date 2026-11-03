प्रोफेसर डॉ. अभय कुमार सिंह का शोध: दवा के साथ न्यूट्रिशन से कंट्रोल होगी मिर्गी की बीमारी; अमरूद, हल्दी और लौंग मरीज़ों के लिए वरदान
गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डॉ. अभय कुमार सिंह से उनके शोध पर ईटीवी भारत संवाददाता मुकेश पांडेय ने खास बातचीत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:08 PM IST
गोरखपुर: मिर्गी के इलाज में दवाओं के साथ सही खान-पान और पोषण भी अहम भूमिका निभा सकता है. गोरखपुर निवासी और लंबे समय तक अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर रहे डॉ. अभय कुमार सिंह का कहना है कि फल, मसाले और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिर्गी के मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.
अब वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. पिछले एक दशक से पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध कर रहे डॉ. अभय के अनुसार, मिर्गी के इलाज में दवाओं के साथ पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है.
यूपी में मिर्गी के करीब 10 लाख मरीज होने का दावा: डॉ. अभय कुमार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मिर्गी के करीब 10 लाख मरीज हैं. यह समस्या बच्चों से लेकर वयस्कों तक में देखने को मिलती है. उन्होंने बताया कि मिर्गी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- फोकल और जनरलाइज्ड. फोकल मिर्गी में मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में असामान्य गतिविधि के कारण दौरे पड़ते हैं, जबकि जनरलाइज्ड मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों हिस्से प्रभावित होते हैं.
उन्होंने बताया कि जनरलाइज्ड मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में दौरे की शुरुआत किस स्थान से होती है, यह समझना अब भी शोध का विषय है. मिर्गी के दौरान मरीज को झटके आते हैं, मुंह से झाग निकल सकता है और शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहता. दौरे के बाद शरीर में सुस्ती और थकान भी महसूस हो सकती है. इसकी जांच के लिए न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ EEG और MEG जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है.
मिर्गी को लेकर अंधविश्वास से बचने की जरूरत: डॉ. अभय कुमार का कहना है कि भारत में आज भी मिर्गी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं. कुछ लोग इसे बीमारी के बजाय अभिशाप मानते हैं और झाड़-फूंक के जरिए इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं. कई जगह दौरा पड़ने पर मरीज को जूता या चमड़े की कोई चीज सुंघाने जैसी गलत प्रथाएं भी अपनाई जाती हैं. ऐसी कोशिशें मरीज के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और सही इलाज मिलने में देरी कर सकती हैं.
उन्होंने कहा कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज और बेहतर नियंत्रण संभव है. इसके लिए मरीज को न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ की देखरेख में रहना चाहिए. मिर्गी की दवाएं कई बार लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं और कुछ मरीजों में इनके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में इलाज के साथ मरीज के पोषण और खान-पान पर भी ध्यान देना जरूरी है.
अमरूद, हल्दी और लौंग को भोजन में शामिल करने की सलाह: डॉ. अभय कुमार ने मिर्गी के मरीजों के खान-पान में अमरूद, हल्दी और लौंग को शामिल करने की सलाह दी है. उनके अनुसार, अमरूद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इसे नियमित भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है. उन्होंने हल्दी के अलग-अलग प्रकारों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मौजूद पोषक और सक्रिय तत्व स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं. उनका कहना है कि अमेरिका में शोध के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के वैज्ञानिक भी हल्दी मिले दूध को एक हेल्दी टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं.
लौंग के बारे में उन्होंने बताया कि इसे चबाने से इसके तत्व लार के साथ मिलकर शरीर में पहुंचते हैं. उनके शोध के अनुसार, लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. डॉ. अभय ने बताया कि मिर्गी का दौरा पड़ने के दौरान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से जुड़ी प्रक्रियाएं सक्रिय हो सकती हैं. फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं, प्रोटीन और DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए शरीर में इनके प्रभाव को कम करने वाले पोषक तत्वों पर शोध महत्वपूर्ण है.
पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध पर शोध: डॉ. अभय कुमार पिछले करीब 10 वर्षों से पोषण, फंक्शनल फूड, आंतों के सूक्ष्मजीवों और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर शोध कर रहे हैं. उनके शोध में यह समझने की कोशिश की गई है कि बेहतर पोषण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में किस तरह मदद कर सकता है. उन्होंने बताया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के दायरे में पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, एंग्जायटी और अनिद्रा जैसी समस्याएं भी आती हैं. उनके मुताबिक, संतुलित खान-पान और पोषण इन समस्याओं के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं.
उन्होंने अश्वगंधा और शंखपुष्पी जैसी वनस्पतियों का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि इन पर भी स्वास्थ्य संबंधी शोध की जरूरत है. डॉ. अभय के शोध कार्य को देखते हुए उन्हें इंडियन एपिलेप्सी सोसायटी का आजीवन सदस्य बनाया गया है. उनके अनुसार, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधों पर किया गया उनका काम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य समस्याओं को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण है और उनके शोध से जुड़े कार्य को पेटेंट भी मिला है.
भारतीय खान-पान और वनस्पतियों में छिपे हैं स्वास्थ्य के गुण: डॉ. अभय कुमार ने अमेरिका में अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वहां के वैज्ञानिक भारतीय खान-पान और वनस्पतियों में भी रुचि लेते हैं. उनके अनुसार, पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों और पौधों में मौजूद पोषक तत्वों पर दुनिया भर में शोध हो रहा है. उन्होंने गुड़हल के फूल का भी जिक्र किया और कहा कि इसके पोषक गुणों को लेकर जानकारी और वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी हैं. हालांकि, किसी भी स्वास्थ्य समस्या या खून की कमी के इलाज के लिए केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.
उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में लोगों को अपने भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए. भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत के मुताबिक सही मात्रा और सही समय पर करना चाहिए. संतुलित खान-पान बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकता है.
मिर्गी का इलाज बीच में न छोड़ें, विशेषज्ञ से लें सलाह: डॉ. अभय कुमार के अनुसार, मिर्गी के पीछे आनुवंशिक कारण या मस्तिष्क की असामान्य गतिविधियां हो सकती हैं. मस्तिष्क में विद्युत संकेतों के सामान्य प्रवाह में गड़बड़ी होने पर दौरे पड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि मिर्गी के कुछ मरीजों में दवाओं से अपेक्षित नियंत्रण नहीं मिल पाता और इलाज लंबे समय तक चल सकता है. इसलिए मरीज को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद नहीं करनी चाहिए और खान-पान में बदलाव भी विशेषज्ञ की सलाह से करना चाहिए.
उन्होंने समाज में मिर्गी को लेकर फैली भ्रांतियों को खत्म करने की जरूरत बताई. उनके मुताबिक, इस बीमारी के कारण कई लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और कुछ युवतियों की शादी तक में परेशानी आती है. पुरुष हो या महिला, मिर्गी के मरीजों को समय पर सही इलाज और सहयोग मिलना चाहिए. इसके लिए न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ की देखरेख में उपचार के साथ डाइट एक्सपर्ट से पोषण संबंधी सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है.
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