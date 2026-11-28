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गोरखपुर विश्वविद्यालय का 'फूको पेंडुलम' हुआ ऑनलाइन, जानें धरती को लेकर ये करता है क्या

गोरखपुर विश्वविद्यालय का 'फूको पेंडुलम' हुआ ऑनलाइन. ( ETV Bbarat )

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) के भौतिकी विभाग ने अपने फूको पेंडुलम को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया है. 12 मीटर लंबा यह पेंडुलम, जिसके गोले का भार 26 किलोग्राम है, अब बिना रुके अपने आप लगातार झूल रहा है.

भौतिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने इस संबंध में बताया कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियों फूको ने 1851 में पेरिस में, इसी प्रकार के पेंडुलम से पहली बार दिखाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. झूलते पेंडुलम का तल धीरे-धीरे घूमता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसके नीचे पृथ्वी घूम रही होती है.

गोरखपुर विश्वविद्यालय का 'फूको पेंडुलम' हुआ ऑनलाइन. (ETV Bbarat) विभाग के पेंडुलम में गोले के नीचे एक शक्तिशाली नियोडिमियम चुंबक लगा है. फर्श पर ठीक केंद्र के नीचे एक हॉल सेंसर रखा गया है, जब भी गोला केंद्र से गुजरता है, सेंसर माइक्रोकंट्रोलर को संकेत देता है. माइक्रोकंट्रोलर 35 मिलीसेकंड रुककर एक मॉस्फेट स्विच के द्वारा कॉइल को कुछ मिलीसेकंड के लिए चालू करता है. यह हल्का धक्का हवा के घर्षण से खोई ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे पेंडुलम कभी नहीं रुकता. गोरखपुर विश्वविद्यालय का 'फूको पेंडुलम' हुआ ऑनलाइन. (ETV Bbarat)