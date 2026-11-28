गोरखपुर विश्वविद्यालय का 'फूको पेंडुलम' हुआ ऑनलाइन, जानें धरती को लेकर ये करता है क्या
गोरखपुर विश्वविद्यालय का 12 मीटर लंबा 'फूको पेंडुलम' जिसके गोले का भार 26 किलोग्राम है, अब बिना रुके अपने आप लगातार झूल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:41 AM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) के भौतिकी विभाग ने अपने फूको पेंडुलम को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया है. 12 मीटर लंबा यह पेंडुलम, जिसके गोले का भार 26 किलोग्राम है, अब बिना रुके अपने आप लगातार झूल रहा है.
भौतिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने इस संबंध में बताया कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियों फूको ने 1851 में पेरिस में, इसी प्रकार के पेंडुलम से पहली बार दिखाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. झूलते पेंडुलम का तल धीरे-धीरे घूमता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसके नीचे पृथ्वी घूम रही होती है.
विभाग के पेंडुलम में गोले के नीचे एक शक्तिशाली नियोडिमियम चुंबक लगा है. फर्श पर ठीक केंद्र के नीचे एक हॉल सेंसर रखा गया है, जब भी गोला केंद्र से गुजरता है, सेंसर माइक्रोकंट्रोलर को संकेत देता है.
माइक्रोकंट्रोलर 35 मिलीसेकंड रुककर एक मॉस्फेट स्विच के द्वारा कॉइल को कुछ मिलीसेकंड के लिए चालू करता है. यह हल्का धक्का हवा के घर्षण से खोई ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे पेंडुलम कभी नहीं रुकता.
माइक्रोकंट्रोलर हर झूले का सटीक समय कंप्यूटर को भेजता है. विभाग द्वारा बनाए गए वेब पेज पर आवर्तकाल, आवृत्ति, G- का मान और समय के साथ ग्राफ लाइव दिखाई देते हैं. हर पाँच मिनट में आँकड़े गूगल शीट और कंप्यूटर पर एक्सेल फाइलों में अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं.
27 नवंबर को 10 मिनट के पहले परीक्षण में पेंडुलम 181 बार केंद्र से गुजरा. आवर्तकाल 6.906 सेकंड और आवृत्ति 0.1448 हर्ट्ज़ मिली. इससे गणना किया गया g का मान 9.93 मी/से² रहा, जो मानक मान 9.81 मी/से² के लगभग 1% के भीतर है.
गोरखपुर के अक्षांश 26.76° उत्तर पर पेंडुलम का तल लगभग 6.8° प्रति घंटा घूमना चाहिए और लगभग 53 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करना चाहिए. विभाग की अगली योजना झूले की दिशा मापकर इस घुमाव को सीधे दर्ज करने की है.
विभाग इस पेंडुलम के साप्ताहिक और मासिक आँकड़े रखेगा और इसे एमएससी के प्रायोगिक पाठ्यक्रम में शामिल करेगा. भारत में अधिकतर फूको पेंडुलम संग्रहालयों में प्रदर्शन के लिए हैं, जबकि यह पेंडुलम शिक्षण और शोध के लिए लाइव आँकड़े भी देता है.